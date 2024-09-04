Обстрелы Львова и Кривого Рога 4 сентября — Кулеба резко отреагировал

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Российские оккупанты ночью 4 сентября нанесли удар по жилым кварталам двух крупных городов — Львова и Кривого Рога. Мир не должен оставаться в стороне, а предоставить Украине системы противовоздушной обороны и помочь сбивать российские дроны вблизи своих границ.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Х(Twitter).

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Глава МИД рассказал, что этой ночью Россия использовала ракеты и беспилотники, чтобы атаковать людей в их домах, когда они спали. Есть раненые и убитые мирные жители, включая детей.

По словам Кулебы, пострадали обычные дома, школы и больницы, а во львовской охранной зоне ЮНЕСКО пострадали памятные здания.

"Я призываю все столицы, министров, международные организации и других решительно осудить военное преступление России против мирного населения. Ваши заявления и действия нам нужны прямо сейчас", — подчеркнул министр.

Он добавил, чтобы положить конец этому террору, партнеры Украины должны оперативно поставить обещанные системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также усилить обороноспособность Украины и позволить наносить дальние удары по всем законным военным целям на территории России.

Кулеба также подчеркнул, что "сбивание кусков смертоносного металла в воздухе не является участием страны в войне", а простой акт спасения человеческих жизней нельзя считать эскалацией.

"Нужно наконец-то принять решение разрешить соседним странам использовать системы ПВО. Россия понимает только один язык: язык силы. Мы все должны предпринять решительные действия, продемонстрировать лидерство и быть смелыми, чтобы справедливо положить конец российской войне и террору", — подытожил он.