Обстріли Львова та Кривого Рогу 4 вересня — Кулеба різко відреагував

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські окупанти вночі 4 вересня завдали удару по житлових кварталах двох великих міст — Львова та Кривого Рогу. Світ не має залишатися осторонь, а надати Україні системи протиповітряної оборони та допомогти збивати російські дрони поблизу своїх кордонів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Х(Twitter).

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Очільник МЗС розповів, що цієї ночі Росія використовувала ракети та безпілотники, щоб атакувати людей у ​​їхніх будинках, коли вони спали. Є поранені та вбиті мирні жителі, в тому числі діти.

За словами Кулеби, також постраждали звичайні будинки, школи та лікарні, а у львівській охоронній зоні ЮНЕСКО постраждали пам’ятні будівлі.

"Я закликаю всі столиці, міністрів, міжнародні організації та інших рішуче засудити воєнний злочин Росії проти мирного населення. Ваші заяви та дії нам потрібні прямо зараз", — наголосив міністр.

Він додав, щоб покласти край цьому терору, партнери України повинні оперативно поставити обіцяні системи протиповітряної оборони та боєприпаси, а також посилити обороноздатність України та дозволити завдавати дальніх ударів по всіх законних військових цілях на території Росії.

Кулеба також підкреслив, що "збивання шматків смертоносного металу в повітрі не є участю країни у війні", а простий акт порятунку людських життів не можна вважати ескалацією.

"Потрібно нарешті прийняти рішення дозволити сусіднім країнам використовувати системи ППО. Росія розуміє лише одну мову: мову сили. Ми всі повинні вжити рішучих дій, продемонструвати лідерство та бути сміливими, щоб справедливо покласти край російській війні та терору", — підсумував він.