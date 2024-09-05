Вибух. Ілюстративне фото: Flickr

Вибухи пролунали в Кривому Розі, уночі в середу, 4 вересня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибух в Кривому Розі 4 вересня

О 23:53 в Кривому розі пролунали потужні вибухи.

Допис місцевого ЗМІ. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Про небезпеку попередили мешканців Сумської, Чернігівської, Київської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.