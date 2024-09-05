В Кривому Розі пролунали потужні вибухи
5 вересня 2024 00:00
Вибух. Ілюстративне фото: Flickr
Вибухи пролунали в Кривому Розі, уночі в середу, 4 вересня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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О 23:53 в Кривому розі пролунали потужні вибухи.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Про небезпеку попередили мешканців Сумської, Чернігівської, Київської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.
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