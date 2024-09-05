В Кривом Роге раздались мощные взрывы
5 сентября 2024 00:00
Взрыв. Иллюстративное фото: Flickr
Взрывы раздались в Кривом Роге, ночью в среду, 4 сентября. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Взрыв в Кривом Роге 4 сентября
В 23:53 в Кривом Роге раздались мощные взрывы.
В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Об угрозе предупредили жителей Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.
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