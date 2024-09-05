Взрыв. Иллюстративное фото: Flickr

Взрывы раздались в Кривом Роге, ночью в среду, 4 сентября. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрыв в Кривом Роге 4 сентября

В 23:53 в Кривом Роге раздались мощные взрывы.

Сообщение местного СМИ. Фото: скриншот

В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Об угрозе предупредили жителей Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.