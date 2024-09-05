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У ССО показали, як бійці знищили колони техніки росіян у Курській області

5 вересня 2024 08:50
Катерина Османська - Редактор
Курська область — бійці ССО знищили колону техніки росіян за допомогою дронів
Знищення російської техніки на Курщині. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

Одразу кілька підрозділів Сил Спеціальних операцій працюють та виконують бойові завдання у Курській області. Так, за допомогою дронів та артилерії українські військові знищили колону військової техніки ворога. 

Про це повідомила пресслужба ССО у четвер, 5 вересня, та показала відповідне відео.

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Бійці розповіли, що ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями знищують за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони.

Так, на відео можна побачити, як чітко спрацювали воїни Сил спеціальних операцій під час знищення ворожих цілей.

"Кожен підрозділ мав окрему задачу: розвідку з неба, корегування FPV-дронів та наведення артилерії", — поділились військові. 

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