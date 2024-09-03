Німеччина передасть Україні додаткові системи ППО IRIS-T

Система ППО IRIS-T. Фото: Timm Ziegenthaler

Німеччина планує передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Йдеться про шість одиниць.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело Reuters, яке бере участь у переговорах.

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"Німеччина планує передати Україні шість ЗРК IRIS-T", — повідомило джерело.

Також Німеччина хоче придбати ще шість систем IRIS-T SLM для своїх Військово-повітряних сил.

Комплекс IRIS-T SLS

IRIS-T — це один із найновіших зенітних ракетних комплексів протиракетної та протиповітряної оборони, розроблений німецькою компанією Diehl Defence.

Самі ракети, які можуть використовуватися у двох форматах — "земля-повітря" та "повітря-повітря", — були розроблені ще в кінці минулого тисячоліття і прийняті на озброєння у 2005 році.

Згодом з’явилися спеціальні наземні системи для використання цих ракет — IRIS-T SLS та IRIS-T SLM. Перша, малої дальності (до 12 кілометрів), почала використовуватися з 2015 року, друга, середньої дальності (до 40 кілометрів) — уже під час повномасштабної російсько-української війни, 2022 року.

Українська армія стала однією з перших у світі, хто почав використовувати ці комплекси у бойових діях.

Нагадаємо, німецькі військові на секретній зустрічі європейських та американських генералів показали найсучаснішу зброю, яка поїде в Україну. Йдеться про мобільну систему протиповітряної оборони Skyranger і дистанційно керовану гаубицю RCH 155.

А 19 серпня Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T в рамках нового пакета військової допомоги. Окрім того, Збройні сили отримали від німецьких військових 14 тисяч снарядів.