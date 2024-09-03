Удар по Інституту зв'язку у Полтаві, загинула 51 особа

Пожежники на місці ракетного удару. Фото ілюстративне: poltava.to

Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети по Інституту звʼязку у Полтаві зросла до 51 особи. Також відомо про щонайменше 219 поранених.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у вівторок, 3 вересня.

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"До 49 людей зросла кількість загиблих у Полтаві, 219 осіб поранені", — повідомив Пронін.

Одна із будівель Інституту зв'язку частково зруйнована. Рятувальники продовжують розбір завалів і пошук постраждалих.

За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще до 18 осіб.

Дані Офісу Генерального прокурора

За даними Офісу Генерального прокурора, кількість загиблих внаслідок удару по Інституту зв'язку зросла до 51 особи. Кількість поранених перевищує 200 осіб.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Слідству стало відомо, що 3 вересня 2024 року збройні сили Росії здійснили повітряну атаку по місту Полтава, попередньо двома балістичними ракетами "Іскандер- М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню.

Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

"Наразі на місці працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та інші служби, триває розбір завалів. Кількість потерпілих уточнюється", — зазначили у прокуратурі.