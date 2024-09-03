Удар по Институту связи в Полтаве, погиб 51 человек

В Полтаве количество погибших в результате удара по Институту выросло до 51 — новые детали от ОВА
Число погибших в результате попадания российской ракеты по Институту связи в Полтаве возросло до 51 человека. Также известно по меньшей мере о 219 раненых.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин во вторник, 3 сентября.
Удар по Институту связи в Полтаве
"До 49 человек возросло число погибших в Полтаве, 219 человек ранены", — сообщил Пронин.
Одно из зданий Института связи частично разрушено. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск пострадавших.
По предварительной информации, под завалами могут находиться еще 18 человек.
Данные Офиса Генерального прокурора
По данным Офиса Генерального прокурора, количество погибших в результате удара по Институту связи возросло до 51 человека. Число раненых превышает 200 человек.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Следствию стало известно, что 3 сентября 2024 года вооруженные силы России совершили воздушную атаку по городу Полтава, предварительно двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу.
Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и близлежащие дома.
"В настоящее время на месте работают спасатели, следственно-оперативная группа и другие службы, продолжается разбор завалов. Количество пострадавших уточняется", — отметили в прокуратуре.
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