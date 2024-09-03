Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО IRIS-T

Украина может получить от Германии шесть систем ПВО IRIS-T, — СМИ
Германия намерена передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Речь идет о шести единицах.
Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник Reuters, участвующий в переговорах.
Военная помощь от Германии
"Германия планирует передать Украине шесть ЗРК IRIS-T", — сообщил источник.
Также Германия хочет приобрести еще шесть систем IRIS-T SLM для своих Военно-воздушных сил.
Комплекс IRIS-T SLS
IRIS-T — один из новейших зенитных ракетных комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, разработанный немецкой компанией Diehl Defence.
Сами ракеты, которые могут использоваться в двух форматах — "земля-воздух" и "воздух-воздух", — были разработаны еще в конце прошлого тысячелетия и приняты на вооружение в 2005 году.
Впоследствии появились специальные наземные системы для использования этих ракет — IRIS-T SLS и IRIS-T SLM. Первая, малой дальности (до 12 километров), начала использоваться с 2015 года, вторая, средней дальности (до 40 километров) — уже во время полномасштабной российско-украинской войны, в 2022 году.
Украинская армия стала одной из первых в мире, начавших использовать эти комплексы в боевых действиях.
Напомним, немецкие военные на секретной встрече европейских и американских генералов показали самое современное оружие, которое поедет в Украину. Речь идет о мобильной системе противовоздушной обороны Skyranger и дистанционно управляемой гаубице RCH 155.
А 19 августа Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T в рамках нового пакета военной помощи. Кроме того, Вооруженные силы получили от немецких военных 14 тысяч снарядов.
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