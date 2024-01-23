Mirage-2000, французькі винищувачі, модифікації, участь у військових конфліктах

Французький "Міраж" на авіабазі НАТО в Естонії. Фото: Reuters/ Ints Kalnins

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що ПС ЗСУ будуть модернізуватися і позбавлятися радянської техніки. Одним із літаків, які хочуть отримати українські Повітряні сили, є французький Mirage 2000D. Хто його виробляв і чим знаменитий цей літак — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Франція — від перехоплювача до ядерної бомби

Mirage 2000 — це не просто французький багатоцільовий винищувач, який виготовляла компанія Dassault Aviation. До останнього часу він був основним бойовим літаком військово-повітряних сил Французької Республіки. Тільки у середині нульових років ХХІ століття його почали замінювати у французьких збройних силах новішим зразком авіаційної техніки, винищувачем четвертого покоління Dassault Rafale.

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Робота над "Міражами" розпочалася ще на початку 70-х років минулого століття. 10 березня 1978 року перший екземпляр цього винищувача здійснив свій дебютний політ. А експлуатувати його французькі військово-повітряні сили почали з липня 1984-го.

Особливостями Mirage 2000 були, по-перше, розвинута механізація крила — простіше кажучи, на крилі активно працювали автоматичні передкрилки та елерони, а по-друге, використання композитних матеріалів.

Одним із перших зразків "Міражів" був Mirage 2000С, який виконував роль винищувача-перехоплювача. Але лінійка цих літаків є досить широкою, скажімо Mirage 2000N (Nuclear) є винищувачем-бомбардувальником, який здатен нести ядерні бомби, що перебувають на озброєнні французької армії.

Звісно, Збройним силам України такі модифікації не потрібні, бо ж ядерної зброї у нас немає. А от варіант Mirage 2000D — такий же винищувач-бомбардувальник, тільки заточений під використання звичайної, конвенціональної зброї — є цілком прийнятною авіаційною технікою для ПС ЗСУ. Причому як в умовах євроатлантичного майбутнього, так і для нинішньої російсько-української війни.

"Міражі" в різних кінцях планети

Загалом, станом на кінець 2016 року експлуатувався 601 літак Mirage 2000 різних модифікацій. Тут важливо зазначити, що Франція є далеко не єдиним оператором таких літаків, тож із шести сотень "Міражів" на батьківщині залишається лише 315. Серед них 86 екземплярів Mirage 2000D, перший серійний політ яких мав місце 1993 року, а на озброєння військово-повітряних сил Франції ці літаки надійшли наступного року.

Взагалі, ці французькі літаки користуються певною популярністю у різних кінцях планети. В Європі, крім Франції, їх використовує авіації Греції. Конкретно, станом на зараз на озброєнні грецької армії перебуває 25 багатоцільових варіантів 2000-5 Mk 2.

В Азії "Міражі" використовували чотири країни, але одна з них (Катар) уже відмовилася від експлуатації своїх 12 екземплярів на користь новішої техніки. Найбільше серед азійських замовників Mirage 2000 мають Об’єднані Арабські Емірати — 67 літаків. Також експлуатують їх Китайська Республіка (Тайвань) (54 екземпляри) та Індія (рівно пів сотні).

У Південній Америці французькі літаки на озброєнні має армія Перу (12 "Міражів"). До останнього часу стільки ж Mirage 2000 використовували військово-повітряні сили Бразилії. А в Африці цю авіаційну техніку експлуатує Єгипет — 16 2000EM та 4 тренувальні екземпляри.

Війни в Європі, битва з F-16

Французькі "Міражі" неодноразово використовувалися у різних військових конфліктах. Скажімо, Індія успішно провела Каргільську війну з кашмірськими моджахедами, за якими стояв Пакистан, саме завдяки Mirage 2000. Штаби ворожих підрозділів, артилерійські позиції та інші об’єкти — усе це і багато іншого було уражено під час бомбардування саме з "Міражів". При цьому жоден французький літак не був знищений — індійці втрачали тільки техніку, куплену у Радянського Союзу та Росії (МіГ-21 та МіГ-27).

От під час участі французьких військ в операціях західної коаліції на Балканах один літак був збитий сербами з переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла". Це сталося в серпні 1995 року під час боснійської війни.

А один із найвідоміших інцидентів, так до кінця офіційно і не підтверджений, стався над Егейським морем 8 жовтня 1996 року. Тоді Греція, яка використовує французькі "Міражі", та Туреччина мали період ескалації через кілька островів — і в одній з повітряних сутичок турецький F-16 упав у Егейське море біля острова Хіос.

Пізніше, аж 2012 року, міністр оборони Туреччини Ісмет Їлмаз заявив, що F-16 тоді був збитий грецькими льотчиками на Mirage 2000. Втім, самі греки спростовують цю інформацію, говорячи про те, що літак військово-повітряних сил Туреччини упав сам, через пожежу, яку нібито бачили пілоти двох "Міражів", що перехоплювали ворожий літак.

Крім цих військових конфліктів, Mirage 2000 використовувався і під час кількох воєн у Перській затоці, а також навіть у Сенепській війні між Перу та Еквадором. Тож можна сказати, що ця техніка є не тільки перевіреною часом, а й апробованою у бойових умовах. І, зважаючи на те, що українські військовослужбовці досить швидко переймають як досвід західних армій, так і вчаться керувати західною військовою технікою, "Міражі" обов’язково й однозначно стануть ЗСУ у нагоді.