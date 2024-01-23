Mirage-2000, французские истребители, модификации, участие в военных конфликтах

Французский Мираж на авиабазе НАТО в Эстонии. Фото: Reuters/ Ints Kalnins

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что ПС ВСУ будут модернизироваться и лишаться советской техники. Одним из самолетов, которые хотят получить украинские воздушные силы, является французский Mirage 2000D. Кто его производил и чем знаменит этот самолет — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Франция – от перехватчика до ядерной бомбы

Mirage 2000 — это не просто французский многоцелевой истребитель, который производила компания Dassault Aviation. До последнего времени он являлся основным боевым самолетом военно-воздушных сил Французской Республики. Только в середине нулевых лет XXI века его начали заменять во французских вооруженных силах более новым образцом авиационной техники, истребителем четвертого поколения Dassault Rafale.

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Работа над "Миражами" началась еще в начале 70-х годов прошлого столетия. 10 марта 1978 года первый экземпляр этого истребителя совершил свой дебютный полет. А эксплуатировать его французские военно-воздушные силы начали с июля 1984 года.

Особенностями Mirage 2000 были, во-первых, развита механизация крыла — проще говоря, на крыле активно работали автоматические предкрылки и элероны, а во-вторых, использование композитных материалов.

Одним из первых образцов "Миражей" был Mirage 2000С, выполнявший роль истребителя-перехватчика. Но линейка этих самолетов достаточно широка, скажем, Mirage 2000N (Nuclear) является истребителем-бомбардировщиком, который способен нести ядерные бомбы, находящиеся на вооружении французской армии.

Конечно, Вооруженным силам Украины такие модификации не нужны, потому что ядерного оружия у нас нет. А вот вариант Mirage 2000D — такой же истребитель-бомбардировщик, только заточенный под использование обычного, конвенционального оружия — является вполне приемлемой авиационной техникой для ВС ВСУ. Причем, как в условиях евроатлантического будущего, так и для нынешней российско-украинской войны.

"Миражи" в разных концах планеты

Всего по состоянию на конец 2016 года эксплуатировался 601 самолет Mirage 2000 разных модификаций. Здесь важно отметить, что Франция является далеко не единственным оператором таких самолетов, из шести сотен "Миражей" на родине остается всего 315. Среди них 86 экземпляров Mirage 2000D, первый серийный полет которых имел место в 1993 году, а на вооружение военно-воздушных сил Франции эти самолеты поступили в следующем году.

Вообще, эти французские самолеты пользуются определенной популярностью в разных концах планеты. В Европе кроме Франции их использует авиации Греции. Конкретно, по сей день, на вооружении греческой армии находится 25 многоцелевых вариантов 2000-5 Mk 2 .

В Азии "Миражи" использовали четыре страны, но одна из них (Катар) уже отказалась от эксплуатации своих 12 экземпляров в пользу более новой техники. Больше всего среди азиатских заказчиков Mirage 2000 имеют Объединенные Арабские Эмираты — 67 самолетов. Также эксплуатируют их Китайская Республика (Тайвань) (54 экземпляра) и Индия (ровно полсотни).

В Южной Америке французские самолеты на вооружении имеет армия Перу (12 "Миражей"). До последнего времени столько же Mirage 2000 года использовали военно-воздушные силы Бразилии. А в Африке эту авиационную технику эксплуатирует Египет – 16 2000EM и четыре тренировочных экземпляра.

Войны в Европе, битва с F-16

Французские "Миражи" неоднократно использовались в разных военных конфликтах. Скажем, Индия успешно провела Каргильскую войну с кашмирскими моджахедами, за которыми стоял Пакистан именно благодаря Mirage 2000. Штабы вражеских подразделений, артиллерийские позиции и другие объекты — все это и многое другое было поражено во время бомбардировки именно из "Миражей". При этом ни один французский самолет не был уничтожен — индийцы теряли только технику, купленную у Советского Союза и России (МиГ-21 и МиГ-27).

Вот при участии французских войск в операциях западной коалиции на Балканах один самолет был сбит сербами из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Это произошло в августе 1995 г. во время боснийской войны.

А один из самых известных инцидентов, до конца официально и не подтвержденный, произошел над Эгейским морем 8 октября 1996 года. Тогда Греция, использующая французские "Миражи", и у Турции был период эскалации через несколько островов — и в одной из воздушных столкновений турецкий F-16 упал в Эгейское море у острова Хиос.

Позже, в 2012 году министр обороны Турции Исмет Йылмаз заявил, что F-16 тогда был сбит греческими летчиками на Mirage 2000. Впрочем, сами греки опровергают эту информацию, говоря о том, что самолет военно-воздушных сил Турции упал сам из-за пожара, который якобы видели пилоты двух "Миражей", перехватывавших вражеский самолет.

Кроме этих военных конфликтов, Mirage 2000 использовался и во время нескольких войн в Персидском заливе, а также даже в Сенепской войне между Перу и Эквадором. Поэтому можно сказать, что эта техника не только проверена временем, но и апробирована в боевых условиях. И, учитывая, что украинские военнослужащие достаточно быстро перенимают как опыт западных армий, так и учатся руководить западной военной техникой, "Миражи" обязательно и однозначно пригодятся ВСУ.