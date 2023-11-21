Місцева влада розповіла, чому цієї ночі на Волині лунали вибухи

Мер Володимира Ігор Пальонка. Фото: місцеві ЗМІ

Сьогодні вночі близько 02:40 у Волинській області, поблизу міста Володимир пролунав вибух. Як відомо, прилетів невідомий літальний об'єкт, який вибухнув.

Про це розповів мер Володимира Ігор Пальонка.

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Міський голова розповів, що близько 02:30-02:40 цієї ночі у напрямку Ковеля, орієнтовно за 1,5 км від Володимира, прилетів невідомий літальний апарат та вибухнув.

"Це інформація від представників військових і ДСНС. Станом на 09:00 там працювали поліція, ДСНС щодо встановлення об'єкта і щодо оцінки ймовірних збитків. Ніхто не постраждав. Це до 1-1,5 кілометра від міста", — зазначив він.

Водночас голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко розповів, що вночі у регіоні лунала повітряна тривога, під час якої Повітряні сили збили безпілотники типу "шахед". За його словами, постраждалих під час російської атаки немає. Погуляйко наголошує, що ситуація під контролем.

Нагадаємо, цієї ночі українська ППО знищила дев'ять з десяти "шахедів" та одну крилату ракету "Іскандер" РФ. Ворог обстрілював Україну з території Росії та Криму.