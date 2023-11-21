Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Місцева влада розповіла, чому цієї ночі на Волині лунали вибухи arrow

Місцева влада розповіла, чому цієї ночі на Волині лунали вибухи

21 листопада 2023 10:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Місцева влада розповіла, чому цієї ночі на Волині лунали вибухи
Мер Володимира Ігор Пальонка. Фото: місцеві ЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі близько 02:40 у Волинській області, поблизу міста Володимир пролунав вибух. Як відомо, прилетів невідомий літальний об'єкт, який вибухнув. 

Про це розповів мер Володимира Ігор Пальонка

Читайте також:

Чому цієї ночі на Волині лунали вибухи

Міський голова розповів, що близько 02:30-02:40 цієї ночі у напрямку Ковеля, орієнтовно за 1,5 км від Володимира, прилетів невідомий літальний апарат та вибухнув. 

"Це інформація від представників військових і ДСНС. Станом на 09:00 там працювали поліція, ДСНС щодо встановлення об'єкта і щодо оцінки ймовірних збитків. Ніхто не постраждав. Це до 1-1,5 кілометра від міста", — зазначив він.

Водночас голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко розповів, що вночі у регіоні лунала повітряна тривога, під час якої Повітряні сили збили безпілотники типу "шахед". За його словами, постраждалих під час російської атаки немає. Погуляйко наголошує, що ситуація під контролем.

null

Нагадаємо, цієї ночі українська ППО знищила дев'ять з десяти "шахедів" та одну крилату ракету "Іскандер" РФ. Ворог обстрілював Україну з території Росії та Криму. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі