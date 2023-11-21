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Местные власти рассказали, почему этой ночью на Волыни раздавались взрывы

21 ноября 2023 10:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Местные власти рассказали, почему этой ночью на Волыни раздавались взрывы
Мэр Владимира Игорь Паленка. Фото: местные СМИ
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Сегодня ночью около 02:40 в Волынской области, вблизи города Владимир раздался взрыв. Как известно, прилетел неизвестный летательный объект и взорвался.

Об этом рассказал мэр Владимира Игорь Паленка.

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Почему этой ночью на Волыни раздавались взрывы

Городской голова рассказал, что около 02:30-02:40 этой ночью в направлении Ковеля, ориентировочно в 1,5 км от Владимира, прилетел неизвестный летательный аппарат и взорвался.

"Это информация от представителей военных и ГСЧС. По состоянию на 09:00 там работали полиция, ГСЧС по установлению объекта и по оценке вероятных убытков. Никто не пострадал. Это до 1-1,5 километра от города", — отметил он.

В то же время, председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко рассказал, что ночью в регионе звучала воздушная тревога, во время которой Воздушные силы сбили беспилотники типа "шахед". По его словам, пострадавших в ходе российской атаки нет. Погуляйко отмечает, что ситуация под контролем.

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Напомним, этой ночью украинская ПВО уничтожила девять из десяти "шахедов" и одну крылатую ракету "Искандер" РФ. Враг обстреливал Украину с территории России и Крыма.

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