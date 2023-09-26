МСЕК у Запоріжжі визнала тяжкопораненого бійця таким, що втратив 25% працездатності
Запорізька обласна медико-соціальна експертиза визнала бійця ЗСУ, який отримав тяжке поранення в бою під Авдіївкою таким, що втратив 25% працездатності.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мешканець Запоріжжя Сергій Тиунов.
Рішення Запорізької МСЕК
Сергій Тиунов написав, що боєць отримав кулеве поранення під Авдіівкою.
"З кулею у животі продовжував керувати підрозділом (він командир взводу розвідки) а потім сам пройшов майже кілометр до пункту евакуаціі. В шпиталь його довезли вже непритомним", — написав Тиунов.
Далі — реанімація, важке лікування та реабілітація.
ВЛК визнає це поранення важким. Натомість Запорізька обласна медико-соціальна експертиза вирішує, що цим пораненням він втратив лише 25% працездатності.
Мешканець Запоріжжя обурений і вимагає розібратися.
"А що ж МСЕК? А грошей не заніс от тому тобі 25% втрати працеспроможності і іди гуляй. Ці тварі в білих халатах вкрали у воїна гроші на відновлення його здоровʼя", — написав Тиунов.
Нагадаємо, усі рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби перевірять МОЗ та правоохоронці. У поле зору перевіряльників у першу чергу потраплять ті рішення, що були видані після початку повномасштабного вторгнення.