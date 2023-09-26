МСЕК у Запоріжжі визнала тяжкопораненого бійця таким, що втратив 25% працездатності

Чоловік прийшов на медичну комісію Фото: Google

Запорізька обласна медико-соціальна експертиза визнала бійця ЗСУ, який отримав тяжке поранення в бою під Авдіївкою таким, що втратив 25% працездатності.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мешканець Запоріжжя Сергій Тиунов.

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Сергій Тиунов написав, що боєць отримав кулеве поранення під Авдіівкою.

"З кулею у животі продовжував керувати підрозділом (він командир взводу розвідки) а потім сам пройшов майже кілометр до пункту евакуаціі. В шпиталь його довезли вже непритомним", — написав Тиунов.

Далі — реанімація, важке лікування та реабілітація.

ВЛК визнає це поранення важким. Натомість Запорізька обласна медико-соціальна експертиза вирішує, що цим пораненням він втратив лише 25% працездатності.

Мешканець Запоріжжя обурений і вимагає розібратися.

"А що ж МСЕК? А грошей не заніс от тому тобі 25% втрати працеспроможності і іди гуляй. Ці тварі в білих халатах вкрали у воїна гроші на відновлення його здоровʼя", — написав Тиунов.

Нагадаємо, усі рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби перевірять МОЗ та правоохоронці. У поле зору перевіряльників у першу чергу потраплять ті рішення, що були видані після початку повномасштабного вторгнення.