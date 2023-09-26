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МСЭК в Запорожье признала тяжелораненого бойца таким, что потерял 25% трудоспособности

26 сентября 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
МСЭК в Запорожье признала тяжелораненого бойца таким, что потерял 25% трудоспособности
Мужчина пришел на медицинскую комиссию Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Запорожская областная медико-социальная экспертиза признала бойца ВСУ, который получил тяжелое ранение в бою под Авдеевкой, потерявшим 25% трудоспособности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил житель Запорожья Сергей Тиунов.

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Сергей Тиунов написал, что боец получил пулевое ранение под Авдеевкой.

"С пулей в животе продолжал руководить подразделением (он командир взвода разведки) а затем сам прошел почти километр до пункта эвакуации. В госпиталь его довезли уже без сознания", — написал Тиунов.

Далее — реанимация, тяжелое лечение и реабилитация.

Сообщение в соцсети жителя Запорожья

ВВК признает это ранение тяжелым. Однако запорожская областная медико-социальная экспертиза решает, что этим ранением он потерял лишь 25% трудоспособности.

Житель Запорожья возмущен и требует разобраться.

"А что же МСЭК? А денег не занес оттого тебе 25% потери трудоспособности и иди гуляй. Эти твари в белых халатах украли у воина деньги на восстановление его здоровья", — написал Тиунов.

Напомним, все решения ВВК об ограниченной пригодности к военной службе проверят Минздрав и правоохранители. В поле зрения проверяющих в первую очередь попадут те решения, которые были изданы после начала полномасштабного вторжения.

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