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На Черкащині уламки дрона впали на приватний сектор — фото наслідків

10 листопада 2023 09:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Черкащині уламки дрона впали на приватний сектор — фото наслідків
Місце падіння уламків БпЛА на Черкащині. Фото: Поліція Черкаської області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти атакували Черкаську область, застосовуючи безпілотник типу Shahed-136/131. Сталося це в ніч на 10 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Черкаської області.

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Що відомо про нічну атаку

Зазначається, що завдяки силам ППО ударний дрон було знищено, проте його уламки впали на приватний сектор у Золотоніському районі.

атака шахедів в Україні
Вирва після падіння уламків БпЛА на Черкащині. Фото: Поліція Черкаської області

Внаслідок атаки було пошкоджено декілька будівель. На щастя, постраждалих немає. 

Що кажуть у поліції

"Постраждалих серед людей немає. На місці працювали необхідні служби, які задокументували наслідки. Поліцейські посилено патрулюють вулиці Черкас та інших населених пунктів області для контролю за безпековою ситуацією та протидії усім можливим загрозам", — наголосив начальник ГУНП в Черкаській області Вячеслав Гурін.

Також у поліції закликали не ігнорувати попередження про небезпеку та берегти своє життя.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА та керованими авіаційними ракетами. Ворог завдав двох ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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