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В Черкасской области обломки дрона упали на частный сектор — фото последствий

10 ноября 2023 09:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Черкасской области обломки дрона упали на частный сектор — фото последствий
Место падения обломков БпЛА в Черкасской области. Фото: Полиция Черкасской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты атаковали Черкасскую область, применяя беспилотник типа Shahed-136/131. Случилось это в ночь на 10 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Черкасской области.

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Отмечается, что благодаря силам ПВО ударный дрон был уничтожен, однако его обломки упали на частный сектор в Золотоношском районе.

атака шахедов в Украине
Воронка после падения обломков БпЛА в Черкасской области. Фото: Полиция Черкасской области

В результате атаки было повреждено несколько зданий. К счастью, пострадавших нет.

Что говорят в полиции

"Пострадавших среди людей нет. На месте работали необходимые службы, задокументировавшие последствия. Полицейские усиленно патрулируют улицы Черкасс и других населенных пунктов области для контроля за ситуацией безопасности и противодействия всем возможным угрозам", — подчеркнул начальник ГУНП в Черкасской области Вячеслав Гурин.

Также в полиции призвали не игнорировать предупреждение об опасности и беречь свою жизнь.

Напомним, в ночь на 10 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА и управляемыми авиационными ракетами. Враг нанес два ракетных и 26 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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