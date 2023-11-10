В Черкасской области обломки дрона упали на частный сектор — фото последствий

Место падения обломков БпЛА в Черкасской области. Фото: Полиция Черкасской области

Российские оккупанты атаковали Черкасскую область, применяя беспилотник типа Shahed-136/131. Случилось это в ночь на 10 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Черкасской области.

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Отмечается, что благодаря силам ПВО ударный дрон был уничтожен, однако его обломки упали на частный сектор в Золотоношском районе.

Воронка после падения обломков БпЛА в Черкасской области. Фото: Полиция Черкасской области

В результате атаки было повреждено несколько зданий. К счастью, пострадавших нет.

Что говорят в полиции

"Пострадавших среди людей нет. На месте работали необходимые службы, задокументировавшие последствия. Полицейские усиленно патрулируют улицы Черкасс и других населенных пунктов области для контроля за ситуацией безопасности и противодействия всем возможным угрозам", — подчеркнул начальник ГУНП в Черкасской области Вячеслав Гурин.

Также в полиции призвали не игнорировать предупреждение об опасности и беречь свою жизнь.

Напомним, в ночь на 10 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА и управляемыми авиационными ракетами. Враг нанес два ракетных и 26 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.