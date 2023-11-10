Нічний удар по Україні — скільки дронів та ракет вдалося збити ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ збивають ракети. Фото: Нацгвардія

Розпочалася 625 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. У ніч на 10 листопада 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА та керованими авіаційними ракетами. Ворог завдав двох ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Наслідки ракетних ворожих атак

Російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши п'ять ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

За інформацією Генштабу, силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ знищено чотири ворожих БпЛА.

Під авіаційним прицілом РФ виявилися Харківщина, Луганщина, Запоріжжя та Донеччина.

Інфографіка кількості збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Збито крилату ракету Х-59

Уночі бійці ПвК "Схід" збили ворожу крилату ракету Х-59 та "шахед".

На Дніпропетровщині вночі підрозділом Повітряне командування "Схід" збито керовану авіаційну ракету Х-59. На Харківщині винищувачем знищено БпЛА "Шахед-136".

Інфографіка збиття ракет. Фото: Повітряне командування "Схід"

Нагадаємо, протягом минулої доби сталося 69 бойових зіткнень. Українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.