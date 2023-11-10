Ночной удар по Украине — сколько дронов и ракет удалось сбить ВСУ

Воздушные силы ВСУ сбивают ракеты. Фото: Нацгвардия

Начались 625 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. В ночь на 10 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА и управляемыми авиационными ракетами. Враг нанес два ракетных и 26 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Последствия ракетных вражеских атак

Российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив пять ударных БпЛА типа Shahed-136/131. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

По информации Генштаба, силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ уничтожены четыре вражеских БпЛА.

Под авиационным прицелом РФ оказались Харьковщина, Луганщина, Запорожье и Донетчина.

Инфографика количества сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Сбито крылатую ракету Х-59

Ночью бойцы ПВК "Восток" сбили вражескую крылатую ракету Х-59 и "шахед".

На Днепропетровщине ночью подразделением Воздушное командование "Восток" сбита управляемая авиационная ракета Х-59. В Харьковской области истребителем уничтожен БпЛА "Шахед-136".

Инфографика сбитых ракет. Фото: Воздушное командование "Восток"

Напомним, за прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.