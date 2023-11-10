Ночной удар по Украине — сколько дронов и ракет удалось сбить ВСУ
Начались 625 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. В ночь на 10 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА и управляемыми авиационными ракетами. Враг нанес два ракетных и 26 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Последствия ракетных вражеских атак
Российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив пять ударных БпЛА типа Shahed-136/131. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
По информации Генштаба, силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ уничтожены четыре вражеских БпЛА.
Под авиационным прицелом РФ оказались Харьковщина, Луганщина, Запорожье и Донетчина.
Сбито крылатую ракету Х-59
Ночью бойцы ПВК "Восток" сбили вражескую крылатую ракету Х-59 и "шахед".
На Днепропетровщине ночью подразделением Воздушное командование "Восток" сбита управляемая авиационная ракета Х-59. В Харьковской области истребителем уничтожен БпЛА "Шахед-136".
Напомним, за прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.
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