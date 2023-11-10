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У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах — втрати армії РФ

10 листопада 2023 07:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах — втрати армії РФ
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Розпочалася вже 625 доба повномасштабної війни РФ проти України. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовуючи тактику терору, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

Про ситуацію на фронті станом на зараз розповіли у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Удари ЗСУ по окупантах

За минулу добу українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ.

Також підрозділам ракетних військ вдалося уразити:

  • два пункти управління,
  • чотири артилерійських засоби,
  • станцію радіоелектронної розвідки ворога.
знищення військової техніки РФ
Українські військові. Фото: 47-ма ОАБр

Ворожі удари по території України

Протягом минулої доби сталося 69 бойових зіткнень. Загалом окупанти завдали два ракетних та 26 авіаційних ударів, 62 рази обстріляли з РСЗВ позиції українських військових.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — додали у повідомленні. 

Ситуація на напрямках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах та проводить диверсії, аби не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

На Куп'янському, Лиманському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках ворог проводив безуспішні штурмові дії. 

знищення військової техніки РФ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку українським воїнам вдалося відбити біля 10 ворожих атак, там бійці ЗСУ продовжують завдавати втрат окупаційній армії.

На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку, проте українські військові міцно тримають позиції та завдають противнику значних втрат.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

знищення військової техніки РФ
Український танк на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", — йдеться у повідомленні. 

знищення військової техніки РФ
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ
знищення військової техніки РФ
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ

Втрати ворога за минулу добу

Впродовж доби ЗСУ ліквідували ще 800 російських окупантів. Також армія РФ втратила один танк, три бронемашини, 14 одиниць артилерійських систем, один засіб ППО та іншу техніку.

Загальні втрати окупантів за час повномасштабної війни:

  • особового складу — близько 309 520 (+800) осіб,
  • танків — 5 317 (+1) одиниць,
  • бойових броньованих машин — 10 017 (+3) одиниць,
  • артилерійських систем — 7 489 (+14) одиниць,
  • РСЗВ — 877 (+2) одиниць,
  • засобів ППО — 578 (+1) одиниць,
  • літаків — 322 (+0) одиниці,
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 595 (+2) одиниць,
  • крилатих ракет — 1558 (+1) одиниць,
  • кораблів /катерів — 20 (+0) одиниць,
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9 876 (+23) одиниць,
  • спеціальної техніки — 1060 (+1) одиниць.
скільки окупантів було знищено за минулу добу
Втрати ворога станом на 10 листопада 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, російські війська під Авдіївкою змінили штурмову тактику вимушено, після великих втрат техніки. Зараз вони використовують танки не для прориву лінії української оборони, а як самохідні артилерійські установки.

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