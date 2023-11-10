В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам — потери армии РФ

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Начались уже 625 сутки полномасштабной войны РФ против Украины. Враг продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, используя тактику террора, в результате чего погибают мирные жители.

О ситуации на фронте рассказали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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За прошедшие сутки украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.

Также подразделениям ракетных войск удалось поразить:

два пункта управления,

четыре артиллерийских средства,

станцию радиоэлектронной разведки противника.

Украинские военные. Фото: 47-й ОАБр

Вражеские удары по территории Украины

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. В общей сложности оккупанты нанесли два ракетных и 26 авиационных ударов, 62 раза обстреляли из РСЗО позиции украинских военных.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — добавили в сообщении.

Ситуация на направлениях фронта

На Северском и Слобожанском направлениях армия РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит диверсии, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

На Купянском, Лиманском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг проводил безуспешные штурмовые действия.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении украинским воинам удалось отбить около 10 вражеских атак, там бойцы ВСУ продолжают наносить потери оккупационной армии.

На Авдеевском направлении враг пытается оцепить Авдеевку, однако украинские военные крепко держат позиции и наносят противнику значительные потери.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов в районах Вербового и Работино Запорожской области.

Украинский танк на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу по тылам противника", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Потери врага за прошедшие сутки

В течение суток ВСУ ликвидировали еще 800 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла один танк, три бронемашины, 14 единиц артиллерийских систем, одно средство ПВО и другую технику.

Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны:

личного состава — около 309 520 (+800) человек,

танков — 5 317 (+1) единиц,

боевых бронированных машин — 10 017 (+3) единиц,

артиллерийских систем — 7 489 (+14) единиц,

РСЗО — 877 (+2) единиц,

средств ПВО — 578 (+1) единиц,

самолетов — 322 (+0) единицы,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 595 (+2) единиц,

крылатых ракет — 1558 (+1) единиц,

кораблей /катеров — 20 (+0) единиц,

подлодок — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 9 876 (+23) единиц,

специальной техники — 1060 (+1) единиц.

Потери врага по состоянию на 10 ноября 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, российские войска под Авдеевкой изменили штурмовую тактику вынужденно, после больших потерь техники. Сейчас они используют танки не для прорыва линии украинской обороны, а в качестве самоходных артиллерийских установок.