Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Дніпропетровщині лунали вибухи — в ОВА повідомили про руйнування arrow

На Дніпропетровщині лунали вибухи — в ОВА повідомили про руйнування

13 липня 2024 08:19
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Обстріли Дніпропетровської області — пошкоджено будівлі
Пошкоджений обстрілом приватний будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У п'ятницю, 12 липня, російські загарбники обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району з важкої артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватний будинок.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, 13 липня.

Читайте також:
Звіт Лисака
Пост Сергія Лисака. Фото: скриншот

Обстріл Дніпропетровської області

Ворог завдав ударів по Марганецькій громаді за допогою важкої артилерії. Згодом загарбники застосували цю ж зброю для обстрілу міста Нікополь. Також по місту поцілили дроном-камікадзе.

"Пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, господарська споруда. Люди не постраждали", — повідомив Лисак.

обстріл Дніпропетровської області
Вибиті внаслідок обстрілу вікна. Фото: Дніпропетровська ОВА
знищений паркан
Пошкоджений обстрілом паркан. Фото: Дніпропетровська ОВА

Раніше ми писали, що російські війська здійснили 272 обстріли по 10 населених пунктах Запорізької області протягом доби, зруйнувавши житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у трьох районах Харківської області 12 липня лунали вибухи. Внаслідок ворожих ударів є постраждалі та загиблі, а також є масштабні руйнування.

Україна Дніпропетровська область обстріли війна в Україні ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня