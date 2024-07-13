Обстріли Дніпропетровської області — пошкоджено будівлі

Пошкоджений обстрілом приватний будинок. Фото: Дніпропетровська ОВА

У п'ятницю, 12 липня, російські загарбники обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району з важкої артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватний будинок.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, 13 липня.

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Обстріл Дніпропетровської області

Ворог завдав ударів по Марганецькій громаді за допогою важкої артилерії. Згодом загарбники застосували цю ж зброю для обстрілу міста Нікополь. Також по місту поцілили дроном-камікадзе.

"Пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, господарська споруда. Люди не постраждали", — повідомив Лисак.

Вибиті внаслідок обстрілу вікна. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкоджений обстрілом паркан. Фото: Дніпропетровська ОВА

Раніше ми писали, що російські війська здійснили 272 обстріли по 10 населених пунктах Запорізької області протягом доби, зруйнувавши житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у трьох районах Харківської області 12 липня лунали вибухи. Внаслідок ворожих ударів є постраждалі та загиблі, а також є масштабні руйнування.