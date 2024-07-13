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В Днепропетровской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о разрушениях

13 июля 2024 08:19
Дмитрий Галушка - Редактор
Обстрелы Днепропетровской области — повреждены здания
Поврежденный обстрелом частный дом. Фото: Днепропетровская ОВА
Дмитрий Галушка - Редактор

В пятницу, 12 июля, российские захватчики обстреляли Марганецкую общину Никопольского района по тяжелой артиллерии. В результате были повреждены гражданская инфраструктура и частный дом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в субботу, 13 июля.

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Пост Сергея Лысака. Фото: скриншот

Обстрел Днепропетровской области

Враг нанес удары по Марганецкой общине с помощью тяжелой артиллерии. Впоследствии захватчики применили это оружие для обстрела города Никополь. Также по городу попали дроном-камикадзе.

"Повреждены инфраструктура, частный дом, хозяйственная постройка. Люди не пострадали", — сообщил Лысак.

обстрел Днепропетровской области
Выбитые в результате обстрела окна. Фото: Днепропетровская ОВА
уничтоженный забор
Поврежденный обстрелом забор. Фото: Днепропетровская ОВА

Ранее мы писали, что российские войска совершили 272 обстрела по 10 населенным пунктам Запорожской области в течение суток, разрушив жилые дома и объекты инфраструктуры. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в трех районах Харьковской области 12 июля раздались взрывы. В результате вражеских ударов есть пострадавшие и погибшие, а также масштабные разрушения.

Украина Днепропетровская область обстрелы война в Украине ракетный удар

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