Вибухи на Дніпропетровщині — є постраждалі

Наслідки удару по Нікополю. Фото: Telegram Сергія Лисака

Армія Росії у понеділок, 17 червня атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Під час ворожого артобстрілу постраждали троє жінок.

Про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу. Джерело: Telegram Сергія Лисака

Як стало відомо, постраждали троє жінок 44, 71 та 86 років. Всіх їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Вибите скло внаслідок обстрілу. Джерело: Telegram Сергія Лисака

Також Лисак додав, що пошкоджено харчове та промислове підприємство, 12 приватних будинків, чотири господарські споруди, сім вантажівок, два легковики та лінія електропередач.

Скриншот допису Лисака

Обстріли Дніпропетровської області — останні новини

Нагадаємо, раніше армія Росії атакувала Новомосковськ, внаслідок чого спалахнула пожежа, постраждали двоє дітей.

Також нещодавно ворог атакував Кривий Ріг: тоді загинули дев'ятеро людей, ще 29 — постраждали, серед яких — п'ятеро дітей.

Водночас росіяни обстріляли й Марганець: внаслідок обстрілів поранення отримала 44-річна жінка.