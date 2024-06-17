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На Дніпропетровщині лунали вибухи — в ОВА заявили про постраждалих

17 червня 2024 18:59
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи на Дніпропетровщині — є постраждалі
Наслідки удару по Нікополю. Фото: Telegram Сергія Лисака
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії у понеділок, 17 червня атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Під час ворожого артобстрілу постраждали троє жінок.

Про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу. Джерело: Telegram Сергія Лисака

Як стало відомо, постраждали троє жінок 44, 71 та 86 років. Всіх їх шпиталізували у стані середньої тяжкості. 

дінпропетровщина вибухи
Вибите скло внаслідок обстрілу. Джерело: Telegram Сергія Лисака

Також Лисак додав, що пошкоджено харчове та промислове підприємство, 12 приватних будинків, чотири господарські споруди, сім вантажівок, два легковики та лінія електропередач.

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Скриншот допису Лисака

Обстріли Дніпропетровської області — останні новини

Нагадаємо, раніше армія Росії атакувала Новомосковськ, внаслідок чого спалахнула пожежа, постраждали двоє дітей.

Також нещодавно ворог атакував Кривий Ріг: тоді загинули дев'ятеро людей, ще 29 — постраждали, серед яких — п'ятеро дітей.

Водночас росіяни обстріляли й Марганець: внаслідок обстрілів поранення отримала 44-річна жінка.

Україна
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вибух
Дніпропетровська область
війна в Україні
Нікополь

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