Вибухи на Дніпропетровщині — є постраждалі

На Дніпропетровщині лунали вибухи — в ОВА заявили про постраждалих
Армія Росії у понеділок, 17 червня атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Під час ворожого артобстрілу постраждали троє жінок.
Про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вибухи у Дніпропетровської області
Як стало відомо, постраждали троє жінок 44, 71 та 86 років. Всіх їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.
Також Лисак додав, що пошкоджено харчове та промислове підприємство, 12 приватних будинків, чотири господарські споруди, сім вантажівок, два легковики та лінія електропередач.
Обстріли Дніпропетровської області — останні новини
Нагадаємо, раніше армія Росії атакувала Новомосковськ, внаслідок чого спалахнула пожежа, постраждали двоє дітей.
Також нещодавно ворог атакував Кривий Ріг: тоді загинули дев'ятеро людей, ще 29 — постраждали, серед яких — п'ятеро дітей.
Водночас росіяни обстріляли й Марганець: внаслідок обстрілів поранення отримала 44-річна жінка.
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