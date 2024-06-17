Взрывы на Днепропетровщине – есть пострадавшие

В Днепропетровской области раздавались взрывы — в ОВА заявили о пострадавших
Армия России в понедельник, 17 июня атаковала Никополь Днепропетровской области. Во время вражеского артобстрела пострадали три женщины.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Взрывы в Днепропетровской области
Как стало известно, пострадали три женщины 44, 71 и 86 лет. Все они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Также Лысак добавил, что повреждено пищевое и промышленное предприятие, 12 частных домов, четыре хозяйственных сооружения, семь грузовиков, две легковушки и линия электропередач.
Обстрелы Днепропетровской области - последние новости
Напомним, ранее армия России атаковала Новомосковск, в результате чего вспыхнул пожар, пострадали двое детей.
Также недавно враг атаковал Кривой Рог: тогда погибли девять человек, еще 29 пострадали, среди которых пятеро детей.
В то же время россияне обстреляли и Марганец: в результате обстрелов ранения получила 44-летняя женщина.
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