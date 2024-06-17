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В Днепропетровской области раздавались взрывы — в ОВА заявили о пострадавших

17 июня 2024 18:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы на Днепропетровщине – есть пострадавшие
Последствия удара по Никополю. Фото: Telegram Сергея Лисака
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России в понедельник, 17 июня атаковала Никополь Днепропетровской области. Во время вражеского артобстрела пострадали три женщины.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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никополь взрывы
Поврежден дом в результате обстрела. Источник: Telegram Сергея Лысака

Как стало известно, пострадали три женщины 44, 71 и 86 лет. Все они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

динпропетровщина взрывы
Выбиты стекла в результате обстрела. Источник: Telegram Сергея Лисака

Также Лысак добавил, что повреждено пищевое и промышленное предприятие, 12 частных домов, четыре хозяйственных сооружения, семь грузовиков, две легковушки и линия электропередач.

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Скриншот сообщения Лысака

Обстрелы Днепропетровской области - последние новости

Напомним, ранее армия России атаковала Новомосковск, в результате чего вспыхнул пожар, пострадали двое детей.

Также недавно враг атаковал Кривой Рог: тогда погибли девять человек, еще 29 пострадали, среди которых пятеро детей.

В то же время россияне обстреляли и Марганец: в результате обстрелов ранения получила 44-летняя женщина.

Украина
жертвы
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Днепропетровская область
война в Украине
Никополь

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