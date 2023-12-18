Вибух на Дніпропетровщині 18 грудня – що відомо

Дим після вибуху. Фото: ілюстративне. Фото: соцмережі

На Дніпропетровщині пролунали потужні вибухи у понеділок, 18 грудня. При цьому в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Дніпропетровській області 18 грудня

Моніторингові канали повідомляють, що у регіоні триває ракетна загроза. При цьому зазначається, що місцеві мешканці чули вибухи.

Вибухи на Дніпропетровщині. Фото: скриншот

Вибухи на Дніпропетровщині. Фото: скриншот

Повітряні сили України підтвердили, що в Дніпропетровській та Запорізькій області виникла ракетна загроза.

Ракетна небезпека. Фото: скриншот

Повітряна тривога 18 грудня

Станом на 10:52 карта повітряних тривог виглядає так:

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадуємо, що в ніч проти 17 грудня російські терористи здійснили чергову масовану атаку на Одесу та область. Внаслідок падіння уламків дронів у передмісті пошкоджено безліч будинків. На жаль, є і загибла людина.

Крім того, у тимчасово окупованій частині Херсона пролунав гучний вибух. Місцеві жителі зазначають, що вибух було чутно у Скадовську .