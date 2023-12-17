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В окупованому Скадовську пролунав вибух

17 грудня 2023 14:37
оновлено: 14:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Скадовську пролунав вибух 17 грудня
Дим підіймається в повітря внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: соцмережі
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В тимчасово окупованій частині Херсонщини пролунав гучний вибух. Місцеві жителі зазначають, що вибух було чутно у Скадовську.

Про це повідомляє Суспільне.

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Вибухи в Скадовську 17 грудня

У Херсонській області оголошено повітряну тривогу. Однак вибух у місті Скадовськ, яке знаходиться в російській окупації пролунав до сирени про тривогу. Наразі не відомо чи є постраждалі внаслідок вибуху та яким є його джерело.

Повідомлення про вибух
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот допису Суспільного

Повітряна тривога в Україні 17 грудня

Наразі небезпека існує лише в Херсонській області. Там оголошено повітряну тривогу.

Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, Росія вкотре атакувала Херсонську область чорними дронами. Втім, підрозділи ППО успішно відбили напад.

Додамо, російська армія знову атакувала Херсонщину 16 грудня. Внаслідок обстрілу постраждало троє чоловіків, один з яких лікар.

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