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В оккупированном Скадовске раздался взрыв

17 декабря 2023 14:37
обновлено: 14:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Скадовске раздался взрыв 17 декабря
Дым поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото: соцсети
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во временно оккупированной части Херсонщины прогремел громкий взрыв. Местные жители отмечают, что взрыв был слышен в Скадовске.

Об этом сообщает Суспільне.

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Взрывы в Скадовске 17 декабря

В Херсонской области объявлена воздушная тревога. Однако взрыв в городе Скадовск, который находится в российской оккупации, раздался до сирены. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате взрыва и каков его источник.

Сообщение о взрыве
Уведомление о взрыве. Фото: скриншот поста Суспільного

Воздушная тревога в Украине 17 декабря

Пока опасность существует только в Херсонской области. Там объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог

Напомним, Россия в очередной раз атаковала Херсонскую область черными дронами. Впрочем, подразделения ПВО успешно отразили нападение.

Добавим, российская армия снова атаковала Херсонщину 16 декабря. В результате обстрела пострадали трое мужчин, один из которых врач.

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