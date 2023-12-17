В Скадовске раздался взрыв 17 декабря

Дым поднимается в воздух в результате взрыва. Иллюстративное фото: соцсети

Во временно оккупированной части Херсонщины прогремел громкий взрыв. Местные жители отмечают, что взрыв был слышен в Скадовске.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Взрывы в Скадовске 17 декабря

В Херсонской области объявлена воздушная тревога. Однако взрыв в городе Скадовск, который находится в российской оккупации, раздался до сирены. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате взрыва и каков его источник.

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот поста Суспільного

Воздушная тревога в Украине 17 декабря

Пока опасность существует только в Херсонской области. Там объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог

Напомним, Россия в очередной раз атаковала Херсонскую область черными дронами. Впрочем, подразделения ПВО успешно отразили нападение.

Добавим, российская армия снова атаковала Херсонщину 16 декабря. В результате обстрела пострадали трое мужчин, один из которых врач.