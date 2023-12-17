В Скадовске раздался взрыв 17 декабря

В оккупированном Скадовске раздался взрыв
Во временно оккупированной части Херсонщины прогремел громкий взрыв. Местные жители отмечают, что взрыв был слышен в Скадовске.
Об этом сообщает Суспільне.
Взрывы в Скадовске 17 декабря
В Херсонской области объявлена воздушная тревога. Однако взрыв в городе Скадовск, который находится в российской оккупации, раздался до сирены. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате взрыва и каков его источник.
Воздушная тревога в Украине 17 декабря
Пока опасность существует только в Херсонской области. Там объявлена воздушная тревога.
Напомним, Россия в очередной раз атаковала Херсонскую область черными дронами. Впрочем, подразделения ПВО успешно отразили нападение.
Добавим, российская армия снова атаковала Херсонщину 16 декабря. В результате обстрела пострадали трое мужчин, один из которых врач.
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