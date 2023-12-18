Взрыв на Днепропетровщине 18 декабря - что известно

На Днепропетровщине прозвучали взрывы
В Днепропетровской области прозвучали мощные взрывы в понедельник, 18 декабря. При этом в области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Днепропетровской области 18 декабря
Мониторинговые каналы сообщают, что в регионе продолжается ракетная угроза. При этом указывается, что местные жители слышали взрывы.
В свою очередь Воздушные силы Украины подтвердили, что в Днепропетровской и Запорожской области возникла ракетная угроза
Воздушная тревога 18 декабря
По состоянию на 10:52 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Напоминаем, что в ночь на 17 декабря российские террористы совершили очередную массированную атаку на Одессу и область. В результате падения обломков дронов в пригороде повреждено множество домов. К сожалению, есть и погибший человек.
Кроме того, во временно оккупированной части Херсона прогремел громкий взрыв. Местные жители отмечают, что взрыв был слышен в Скадовске.
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