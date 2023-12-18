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На Днепропетровщине прозвучали взрывы

18 декабря 2023 10:49
обновлено: 10:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрыв на Днепропетровщине 18 декабря - что известно
Дым после взрыва. Фото: иллюстративное. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Днепропетровской области прозвучали мощные взрывы в понедельник, 18 декабря. При этом в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Днепропетровской области 18 декабря

Мониторинговые каналы сообщают, что в регионе продолжается ракетная угроза. При этом указывается, что местные жители слышали взрывы.

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Взрывы на Днепропетровщине. Фото: скриншот
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Взрывы на Днепропетровщине. Фото: скриншот

В свою очередь Воздушные силы Украины подтвердили, что в Днепропетровской и Запорожской области возникла ракетная угроза

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Ракетная опасность. Фото: скриншот

Воздушная тревога 18 декабря

По состоянию на 10:52 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напоминаем, что в ночь на 17 декабря российские террористы совершили очередную массированную атаку на Одессу и область. В результате падения обломков дронов в пригороде повреждено множество домов. К сожалению, есть и погибший человек.

Кроме того, во временно оккупированной части Херсона прогремел громкий взрыв. Местные жители отмечают, что взрыв был слышен в Скадовске.

 

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