Обстріл Дніпропетровщини — в лікарні троє дітей з осколковими пораненнями

Уламки ворожого безпілотника. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Армія РФ вдарила безпілотниками по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу зазнали поранень троє хлопчиків, дітей госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури у вівторок, 23 липня.

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Атака російських дронів — деталі

Збройні сили РФ атакували місто Марганець Нікопольського району безпілотниками. Внаслідок ударів осколкові поранення дістали 13-річний та двоє 14-річних хлопчиків. Пошкоджено житлові будинки.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Допис Дніпропетровської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Як повідомив начальник Дніпропетровська ОВА Сергій Лисак, стан поранених дітей — середньої важкості.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 23 липня завдали авіаційних ударів по Сумській області. Внаслідок цього зазнала пошкоджень критично важлива інфраструктура.

Також армія російських окупантів у черговий раз завдала ракетних ударів по Одеській області. Ворог продовжує бити по цивільних об'єктах та інфраструктурі.

Стало відомо, що окупанти не просто використовують потужні фугасні авіаційні бомби проти мирних мешканців Харківщини, але й застосовують хімічні боєприпаси. В селищі Білий Колодязь від недавнього скидання дев'яти ФАБів пошкоджено багато будинків, а троє українців загинуло.