Вибухи на Сумщині — ворог завдав авіаудару

На Сумщині лунали вибухи — ворог вдарив по об'єктах критичної інфраструктури
Російські загарбники в ніч на 23 липня завдали авіаційних ударів по Сумській області. Внаслідок цього зазнала пошкоджень критично важлива інфраструктура.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
Авіаудар по Сумщині
"В ніч на 23 липня ворог наніс авіаційний удар по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинської громади", — говориться у повідомленні.
Згідно з повідомленням керівництва області, на місці ворожої атаки працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи.
За попередніми даними, загиблих немає.
"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — закликали в ОВА.
Нагадуємо, що в Сумській області російські окупанти вдарили дроном по сільгосптехніці під час збирання урожаю. Загинув комбайнер, а його помічник зазнав поранень.
Також ми писали, що армія російських окупантів черговий раз завдала ракетних ударів по Одеській області. Ворог продовжує бити по цивільних об'єктах та інфраструктурі.
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