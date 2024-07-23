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На Сумщині лунали вибухи — ворог вдарив по об'єктах критичної інфраструктури

23 липня 2024 07:20
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Вибухи на Сумщині — ворог завдав авіаудару
Наслідки ворожого обстрілу. Фото ілюстративне: Цензор.Нет
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Російські загарбники в ніч на 23 липня завдали авіаційних ударів по Сумській області. Внаслідок цього зазнала пошкоджень критично важлива інфраструктура.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

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"В ніч на 23 липня ворог наніс авіаційний удар по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинської громади", — говориться у повідомленні.

Згідно з повідомленням керівництва області, на місці ворожої атаки працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи.

За попередніми даними, загиблих немає.

"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — закликали в ОВА.

обстріли Сумської області
Повідомлення Сумської ОВА про авіаудар. Фото: скриншот

Нагадуємо, що в Сумській області російські окупанти вдарили дроном по сільгосптехніці під час збирання урожаю. Загинув комбайнер, а його помічник зазнав поранень. 

Також ми писали, що армія російських окупантів черговий раз завдала ракетних ударів по Одеській області. Ворог продовжує бити по цивільних об'єктах та інфраструктурі.

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