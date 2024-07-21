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На Дніпропетровщині зруйновано навчальний заклад — росіяни використали ствольну артилерію

21 липня 2024 16:05
Валерія Барановська - редактор
Атака на Дніпропетровщину — росіяни використали ствольну артилерію
Наслідки ворожого обстрілу по навчальному закладу Дніпропетровщини. Фото: Євген Євтушенко
Валерія Барановська - редактор

Росіяни обстріляли населений пункт Дніпропетровщини зі ствольної артилерії, завдавши суттєвих руйнувань навчальному закладу. Окупанти застосували снаряди з флешетами, які містять тисячі маленьких, гострих стріл для максимального ураження людей.

Про це повідомив начальник РВА у Нікополі Євген Євтушенко у Telegram у неділю, 21 липня.

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У суботу, 20 липня, росіяни атакували настелений пункт Марганецької громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області. зі ствольної артилерії.

За словами Євтушенка, чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, завдавши йому суттєвих руйнувань. На щастя, люди не постраждали.

"Це не перший подібний обстріл — Іллінка та Добра Надія майже щодня потерпають від збройної агресії", — зазначив начальник РВА.

На Дніпропетровщині зруйновано навчальний заклад — росіяни використали ствольну артилерію - фото 1
Вигляд боєприпасів з флешетами. Фото: Євген Євтушенко

Цього разу окупанти застосували боєприпаси з флешетами — артилерійські снаряди, які містять близько семи чи дев'яти тисяч (залежно від калібру) маленьких, гострих стріл, призначених для максимального ураження людей.

Ворог обстріляв Дніпропетровщину 20 липня
Стріли знайдені на вулиці місцевою мешканкою. Фото: Євген Євтушенко

"Це не перше застосування флешет — за два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях", — написав Євтушенко.

На Дніпропетровщині зруйновано навчальний заклад — росіяни використали ствольну артилерію - фото 3
Допис Євтушенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 21 липня Україна зазнала чергової повітряної атаки з боку Росії. Росіяни запустили десятки дронів та кілька ракет.

Також ми повідомляли, що у ніч на 20 липня росіяни обстріляли залізницю у Харківській області. Внаслідок атаки є поранені.

Раніше ми писали, що у Харківській області врятували собаку Ассоль разом з її цуценям Х’юго. Вони ховалися у будці біля зруйнованого російськими окупантами будинку.

війна росіяни Україна Дніпропетровська область обстріли окупанти Нікополь війна в Україні

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