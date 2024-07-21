Наслідки ворожого обстрілу по навчальному закладу Дніпропетровщини. Фото: Євген Євтушенко

Росіяни обстріляли населений пункт Дніпропетровщини зі ствольної артилерії, завдавши суттєвих руйнувань навчальному закладу. Окупанти застосували снаряди з флешетами, які містять тисячі маленьких, гострих стріл для максимального ураження людей.

Про це повідомив начальник РВА у Нікополі Євген Євтушенко у Telegram у неділю, 21 липня.

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У суботу, 20 липня, росіяни атакували настелений пункт Марганецької громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області. зі ствольної артилерії.

За словами Євтушенка, чимало снарядів потрапили в навчальний заклад, завдавши йому суттєвих руйнувань. На щастя, люди не постраждали.

"Це не перший подібний обстріл — Іллінка та Добра Надія майже щодня потерпають від збройної агресії", — зазначив начальник РВА.

Вигляд боєприпасів з флешетами. Фото: Євген Євтушенко

Цього разу окупанти застосували боєприпаси з флешетами — артилерійські снаряди, які містять близько семи чи дев'яти тисяч (залежно від калібру) маленьких, гострих стріл, призначених для максимального ураження людей.

Стріли знайдені на вулиці місцевою мешканкою. Фото: Євген Євтушенко

"Це не перше застосування флешет — за два роки обстрілів мешканці майже всіх прибережних населених пунктів знаходили подібні дротики на вулицях, в парканах, дахах та автомобілях", — написав Євтушенко.

Допис Євтушенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 21 липня Україна зазнала чергової повітряної атаки з боку Росії. Росіяни запустили десятки дронів та кілька ракет.

Також ми повідомляли, що у ніч на 20 липня росіяни обстріляли залізницю у Харківській області. Внаслідок атаки є поранені.

Раніше ми писали, що у Харківській області врятували собаку Ассоль разом з її цуценям Х’юго. Вони ховалися у будці біля зруйнованого російськими окупантами будинку.