Атака на Днепропетровщину — россияне использовали ствольную артиллерию

Последствия вражеских обстрелов по учебному заведению Днепропетровской области. Фото: Евгений Евтушенко

Россияне обстреляли населенный пункт Днепропетровщины из ствольной артиллерии, нанеся существенные разрушения учебному заведению. Оккупанты применили снаряды с флешетами, содержащими тысячи маленьких, острых стрел для максимального поражения людей.

Об этом сообщил начальник РВА в Никополе Евгений Евтушенко в Telegram в воскресенье, 21 июля.

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В субботу, 20 июля, россияне атаковали настенный пункт Марганецкой общины в Никопольском районе Днепропетровской области. из ствольной артиллерии.

По словам Евтушенко, многие снаряды попали в учебное заведение, нанеся ему существенные разрушения. К счастью, люди не пострадали.

"Это не первый подобный обстрел - Ильинка и Добрая Надежда почти каждый день страдают от вооруженной агрессии", — отметил начальник РВА.

Вид боеприпасов с флешетами. Фото: Евгений Евтушенко

На этот раз оккупанты применили боеприпасы с флешетами — артиллерийские снаряды, содержащие около семи или девяти тысяч (в зависимости от калибра) маленьких острых стрел, предназначенных для максимального поражения людей.

Стрели найдены на улице местной жительницей. Фото: Евгений Евтушенко

"Это не первое применение флешет — за два года обстрелов жители почти всех прибрежных населенных пунктов находили подобные проволочки на улицах, в заборах, крышах и автомобилях" , — написал Евтушенко.

Сообщение Евтушенко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 21 июля Украина подверглась очередной воздушной атаке со стороны России. Россияне запустили десятки дронов и несколько ракет.

Также мы сообщали, что в ночь на 20 июля россияне обстреляли железную дорогу в Харьковской области. В результате атаки ранены.

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