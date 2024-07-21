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На Днепропетровщине разрушено учебное заведение — россияне использовали ствольную артиллерию

21 июля 2024 16:05
Валерия Барановская - редактор
Атака на Днепропетровщину — россияне использовали ствольную артиллерию
Последствия вражеских обстрелов по учебному заведению Днепропетровской области. Фото: Евгений Евтушенко
Валерия Барановская - редактор

Россияне обстреляли населенный пункт Днепропетровщины из ствольной артиллерии, нанеся существенные разрушения учебному заведению. Оккупанты применили снаряды с флешетами, содержащими тысячи маленьких, острых стрел для максимального поражения людей.

Об этом сообщил начальник РВА в Никополе Евгений Евтушенко в Telegram в воскресенье, 21 июля.

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В субботу, 20 июля, россияне атаковали настенный пункт Марганецкой общины в Никопольском районе Днепропетровской области. из ствольной артиллерии.

По словам Евтушенко, многие снаряды попали в учебное заведение, нанеся ему существенные разрушения. К счастью, люди не пострадали.

"Это не первый подобный обстрел - Ильинка и Добрая Надежда почти каждый день страдают от вооруженной агрессии", — отметил начальник РВА.

На Днепропетровщине разрушено учебное заведение — россияне использовали ствольную артиллерию - фото 1
Вид боеприпасов с флешетами. Фото: Евгений Евтушенко

На этот раз оккупанты применили боеприпасы с флешетами — артиллерийские снаряды, содержащие около семи или девяти тысяч (в зависимости от калибра) маленьких острых стрел, предназначенных для максимального поражения людей.

Враг обстрелял Днепропетровщину 20 июля
Стрели найдены на улице местной жительницей. Фото: Евгений Евтушенко

"Это не первое применение флешет за два года обстрелов жители почти всех прибрежных населенных пунктов находили подобные проволочки на улицах, в заборах, крышах и автомобилях" , — написал Евтушенко.

На Днепропетровщине разрушено учебное заведение — россияне использовали ствольную артиллерию - фото 3
Сообщение Евтушенко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 21 июля Украина подверглась очередной воздушной атаке со стороны России. Россияне запустили десятки дронов и несколько ракет.

Также мы сообщали, что в ночь на 20 июля россияне обстреляли железную дорогу в Харьковской области. В результате атаки ранены.

Ранее мы писали, что в Харьковской области спасли собаку Ассоль вместе с ее щенком Хьюго. Они прятались в будке у разрушенного русскими оккупантами дома.

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