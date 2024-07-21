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Росія ракетами та дронами атакувала 10 областей — у Повітряних силах розповіли про збиті цілі

21 липня 2024 08:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вибухи 21 липня — ППО збила 35 безпілотників типу Шахед
Робота сил ППО. Фото: Генштаб
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У ніч на 21 липня Україна зазнала чергової повітряної атаки з боку Росії. Окупанти запустили десятки дронів та кілька ракет.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Деталі атаки

Росіяни здійснили запуск трьох балістичних ракет "Іскандер-М" із Курської області та Криму, двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 з повітряного простору Курської області, а також 39 ударних безпілотників Shahed з Курська, Приморсько-Ахтарська і Криму.

Які області потрапили під удар

Росіяни атакували 10 областей України.

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях. 

Скільки цілей було знищено

Силам ППО вдалося збити 35 "Шахедів".

Також російським ракетам Х-59/69 не вдалося досягли цілей.

Робота ППО 21 липня
Силам ППО вдалося збити 35 "Шахедів". Фото: ПСУ ЗС

Нагадаємо, у ніч на 21 липня повідомлялося про вибухи та роботу ППО у Київській області.

Також ми писали, що цієї ночі вибухи прогриміли й у Дніпрі. Місто атакували ворожі "Шахеди".

Повітряна тривога лунала у 10 областях України.

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