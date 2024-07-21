Вибухи 21 липня — ППО збила 35 безпілотників типу Шахед

Росія ракетами та дронами атакувала 10 областей — у Повітряних силах розповіли про збиті цілі
У ніч на 21 липня Україна зазнала чергової повітряної атаки з боку Росії. Окупанти запустили десятки дронів та кілька ракет.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Деталі атаки
Росіяни здійснили запуск трьох балістичних ракет "Іскандер-М" із Курської області та Криму, двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 з повітряного простору Курської області, а також 39 ударних безпілотників Shahed з Курська, Приморсько-Ахтарська і Криму.
Які області потрапили під удар
Росіяни атакували 10 областей України.
Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.
Скільки цілей було знищено
Силам ППО вдалося збити 35 "Шахедів".
Також російським ракетам Х-59/69 не вдалося досягли цілей.
Нагадаємо, у ніч на 21 липня повідомлялося про вибухи та роботу ППО у Київській області.
Також ми писали, що цієї ночі вибухи прогриміли й у Дніпрі. Місто атакували ворожі "Шахеди".
Повітряна тривога лунала у 10 областях України.
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