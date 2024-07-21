Взрывы 21 июля - ПВО сбило 35 беспилотников типа Шахед

Работа сил ПВО. Фото: Генштаб

В ночь на 21 июля Украина подверглась очередной воздушной атаке со стороны России. Оккупанты запускали десятки дронов и несколько ракет.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Детали атаки

Россияне осуществили запуск трех баллистических ракет "Искандер-М" из Курской области и Крыма, двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 с воздушного пространства Курской области, а также 39 ударных беспилотников Shahed из Курска, Приморско-Ахтарска и Крыма.

Какие области попали под удар

Россияне атаковали 10 областей Украины.

Отмечается, что воздушная оборона работала в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях.

Сколько целей было уничтожено

Силам ПВО удалось сбить 35 "Шахедов".

Также российским ракетам Х-59/69 не удалось достичь целей.

Силам ПВО удалось сбить 35 "Шахедов". Фото: ПСУ ВС

Напомним, в ночь на 21 июля сообщалось о взрывах и работе ПВО в Киевской области.

Также мы писали, что этой ночью взрывы прогремели и в Днепре. Город атаковали вражеские "Шахеды".

Воздушная тревога раздавалась в 10 областях Украины.