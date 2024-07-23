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В Сумской области раздавались взрывы — враг ударил по объектам критической инфраструктуры

23 июля 2024 07:20
Дмитрий Галушка - Редактор
Взрывы на Сумщине - враг нанес авиаудару
Последствия вражеских обстрелов. Фото иллюстративное: Цензор.
Дмитрий Галушка - Редактор

Российские захватчики в ночь на 23 июля нанесли авиационные удары по Сумской области. В результате получила повреждения критически важная инфраструктура.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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"В ночь на 23 июля враг нанес авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского общества", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению руководства области, на месте вражеской атаки работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий вражеской атаки и аварийно-восстановительные работы.

По предварительным данным, погибших нет.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — призвали в ОВА.

обстрелы Сумской области
Сообщение Сумской ОВА об авиаударе. Фото: скриншот

Напоминаем, что в Сумской области российские оккупанты ударили дроном по сельхозтехнике во время уборки урожая. Погиб комбайнер, а его помощник получил ранения.

Также мы писали, что армия российских оккупантов в очередной раз нанесла ракетные удары по Одесской области. Враг продолжает бить по гражданским объектам и инфраструктуре.

война взрыв Украина Сумская область обстрелы оккупанты критическая инфраструктура война в Украине

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