Взрывы на Сумщине - враг нанес авиаудару

В Сумской области раздавались взрывы — враг ударил по объектам критической инфраструктуры
Российские захватчики в ночь на 23 июля нанесли авиационные удары по Сумской области. В результате получила повреждения критически важная инфраструктура.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
Авиаудар по Сумской области
"В ночь на 23 июля враг нанес авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского общества", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению руководства области, на месте вражеской атаки работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий вражеской атаки и аварийно-восстановительные работы.
По предварительным данным, погибших нет.
"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — призвали в ОВА.
Напоминаем, что в Сумской области российские оккупанты ударили дроном по сельхозтехнике во время уборки урожая. Погиб комбайнер, а его помощник получил ранения.
Также мы писали, что армия российских оккупантов в очередной раз нанесла ракетные удары по Одесской области. Враг продолжает бить по гражданским объектам и инфраструктуре.
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