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На Днепропетровщине прогремели взрывы — ранены трое детей

23 июля 2024 18:23
Галина Шподарева - редактор
Обстрел Днепропетровщины — в больнице трое детей с осколочными ранениями
Обломки вражеского беспилотника. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Галина Шподарева - редактор

Армия РФ ударила беспилотниками по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате обстрела получили ранения трое мальчиков, детей госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры во вторник, 23 июля.

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Поврежден дроном дом. Фото: Сергей Лысак

Атака русских дронов.

Вооруженные силы РФ атаковали город Марганец Никопольского района беспилотниками. В результате ударов осколочные ранения получили 13-летний и двое 14-летних мальчиков. Повреждены жилые дома. 

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Сообщение Днепропетровской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Как сообщил начальник Днепропетровска ОВА Сергей Лысак, состояние раненых детей — средней тяжести.

На Днепропетровщине прогремели взрывы — ранены трое детей - фото 3
Сообщение Сергея Лисака. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики в ночь на 23 июля нанесли авиационные удары по Сумской области. В результате получила повреждения критически важная инфраструктура.

Также армия российских оккупантов в очередной раз нанесла ракетные удары по Одесской области. Враг продолжает бить по гражданским объектам и инфраструктуре.

Стало известно, что оккупанты не просто используют мощные фугасные авиационные бомбы против мирных жителей Харьковщины, но и применяют химические боеприпасы. В поселке Белый Колодец в результате недавнего сброса девяти ФАБов повреждены многие дома, а трое украинцев погибли.

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