На Донеччині окупанти роздають "ліцензії" на видобуток корисних копалин

Видобуток корисних копалин. Фото: google

Російські терористи планують "легалізувати" розкрадання українських надр у Донецькій області. Відтак, окупанти готуються роздавати так звані "ліцензії" на видобуток корисних копалин в регіоні.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

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У ЦНС розповіли, що окупаційна адміністрація ухвалила список корисних копалин, на які готує видавати "ліцензії". Йдеться про глину, вапняк, пісок й інше.

"Всі ці "ліцензії" не мають юридичної сили й покликані лише створити ілюзію легітимації пограбування регіону, яке й так відбувається", — наголосили у відомстві.

Раніше подібний перелік корисних копалин на розграбування створили на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Курує проєкт розграбування українських надр російське міністерство природи.

"Зауважимо, після деокупації захоплених регіонів України кожен причетний до видачі "ліцензії", а також ті, хто займаються грабежем безпосередньо, понесуть відповідальність за злочини перед народом України", — підкреслили у ЦНС.

Нагадаємо, за результатами зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та правителя Північної Кореї Кім Чен Ина, 13 вересня в Амурській області РФ було підписано ряд домовленостей, що стосуються ТОТ України. Зокрема, на територіях Луганської та Донецької області Північна Корея відкриє "дипломатичні представництва".