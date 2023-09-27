В Донецкой области оккупанты раздают "лицензии" на добычу полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых. Фото: google

Российские террористы планируют "легализовать" воровство украинских недр в Донецкой области. Следовательно, оккупанты готовятся раздавать так называемые "лицензии" на добычу полезных ископаемых в регионе.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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В ЦНС рассказали, что оккупационная администрация приняла список полезных ископаемых, на которые готовит выдавать "лицензии". Речь идет о глине, известняке, песке и другом.

"Все эти "лицензии" не имеют юридической силы и призваны лишь создать иллюзию легитимации ограбления региона, которое и так происходит", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее подобный перечень полезных ископаемых на разграбление был создан на временно оккупированной части Запорожской области. Курирует проект разграбления украинских недр российское министерство природы.

"Заметим, после деоккупации захваченных регионов Украины каждый причастен к выдаче "лицензии", а также занимающиеся грабежом непосредственно понесут ответственность за преступления перед народом Украины", — подчеркнули в ЦНС.

Напомним, по результатам встречи российского диктатора Владимира Путина и правителя Северной Кореи Ким Чен Ына, 13 сентября в Амурской области РФ был подписан ряд договоренностей, касающихся ВОТ Украины. В частности, на территориях Луганской и Донецкой области Северная Корея откроет "дипломатические представительства".