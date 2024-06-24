Росіяни завдали ракетного удару по Покровську — четверо загиблих

Наслідки обстрілу м. Покровськ Донецької області. Фото: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін / Telegram

Окупанти завдали двох ударів по місту Покровськ Донецької області 24 червня. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих та 34 поранених. Серед постраждалих є діти.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram у понеділок, 24 червня.

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Місто Покровськ на Донеччині після ракетних ударів. Фото: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін / Telegram

Наслідки удару по Покровську

На місці ракетних ударів у Покровську працюють поліція та рятувальники, триває розбирання завалів.

"Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені — такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15. Серед поранених — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані", — написав начальник Донецької ОВА.

Наслідки удару ракетою "Іскандер" по м. Покровськ на Донеччині. Фото: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін / Telegram

Яку зброю застосувала РФ

За попередніми даними, росіяни випустили по місту дві ракети "Іскандер-М": один приватний будинок зруйновано, ще 16 пошкоджено.

За словами Філашкіна, це один із наймасштабніших ворожих ударів по цивільних за останній час. Також начальник ОВА закликав людей евакуюватися, адже на Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця.

Допис Вадима Філашкіна у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 24 червня окупанти завдали удару по Одесі, ймовірно, із застосуванням ракети типу "Калібр", яка летіла з акваторії Азовського моря.

Після того як в Одесі пролунав вибух, до лікарень доставили трьох поранених. Згодом до медичного закладу звернувся ще один постраждалий одесит.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ракетних обстрілів Харкова за вихідні: деякі з поранених досі перебувають у важкому стані.