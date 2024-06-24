Росіяни завдали ракетного удару по Покровську — четверо загиблих

На Донеччині пролунали потужні вибухи — четверо загиблих, серед постраждалих діти
Окупанти завдали двох ударів по місту Покровськ Донецької області 24 червня. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих та 34 поранених. Серед постраждалих є діти.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram у понеділок, 24 червня.
Наслідки удару по Покровську
На місці ракетних ударів у Покровську працюють поліція та рятувальники, триває розбирання завалів.
"Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені — такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15. Серед поранених — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані", — написав начальник Донецької ОВА.
Яку зброю застосувала РФ
За попередніми даними, росіяни випустили по місту дві ракети "Іскандер-М": один приватний будинок зруйновано, ще 16 пошкоджено.
За словами Філашкіна, це один із наймасштабніших ворожих ударів по цивільних за останній час. Також начальник ОВА закликав людей евакуюватися, адже на Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця.
Нагадаємо, зранку 24 червня окупанти завдали удару по Одесі, ймовірно, із застосуванням ракети типу "Калібр", яка летіла з акваторії Азовського моря.
Після того як в Одесі пролунав вибух, до лікарень доставили трьох поранених. Згодом до медичного закладу звернувся ще один постраждалий одесит.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ракетних обстрілів Харкова за вихідні: деякі з поранених досі перебувають у важкому стані.
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