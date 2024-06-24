Россияне нанесли ракетный удар по Покровску — четверо погибших

В Донецкой области прогремели мощные взрывы — четверо погибших, среди пострадавших дети
Оккупанты нанесли два удара по городу Покровск Донецкой области 24 июня. Известно о минимум четырех погибших и 34 раненых. Среди пострадавших есть дети.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин в Telegram в понедельник, 24 июня.
Последствия удара по Покровску
На месте ракетных ударов в Покровске работают полиция и спасатели, продолжается разборка завалов.
"По меньшей мере 4 человека погибли и 34 ранены — таковы предварительные последствия удара по Покровску по состоянию на 14:15. Среди раненых — двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии", — написал начальник Донецкой ОГА.
Какое оружие применила РФ
По предварительным данным, россияне выпустили по городу две ракеты "Искандер-М": один частный дом разрушен, еще 16 повреждены.
По словам Филашкина, это один из самых масштабных вражеских ударов по гражданским за последнее время. Также начальник ОВА призвал людей эвакуироваться, ведь в Донецкой области давно уже не осталось ни одного безопасного места.
Напомним, утром 24 июня оккупанты нанесли удар по Одессе, вероятно, с применением ракеты типа "Калибр", летевшей из акватории Азовского моря.
После того как в Одессе раздался взрыв, в больницу доставили троих раненых. Впоследствии в медицинское учреждение обратился еще один пострадавший одессит.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ракетных обстрелов Харькова на выходных: некоторые из раненых до сих пор находятся в тяжелом состоянии.
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