Россияне нанесли ракетный удар по Покровску — четверо погибших

Последствия обстрелов г. Покровска Донецкой области. Фото: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин / Telegram

Оккупанты нанесли два удара по городу Покровск Донецкой области 24 июня. Известно о минимум четырех погибших и 34 раненых. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин в Telegram в понедельник, 24 июня.

Читайте также:

Город Покровск в Донецкой области после ракетных ударов. Фото: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин / Telegram

Последствия удара по Покровску

На месте ракетных ударов в Покровске работают полиция и спасатели, продолжается разборка завалов.

"По меньшей мере 4 человека погибли и 34 ранены — таковы предварительные последствия удара по Покровску по состоянию на 14:15. Среди раненых — двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии", — написал начальник Донецкой ОГА.

Последствия удара ракетой "Искандер" по г. Покровску Донецкой области. Фото: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин / Telegram

Какое оружие применила РФ

По предварительным данным, россияне выпустили по городу две ракеты "Искандер-М": один частный дом разрушен, еще 16 повреждены.

По словам Филашкина, это один из самых масштабных вражеских ударов по гражданским за последнее время. Также начальник ОВА призвал людей эвакуироваться, ведь в Донецкой области давно уже не осталось ни одного безопасного места.

Сообщение Вадима Филашкина в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, утром 24 июня оккупанты нанесли удар по Одессе, вероятно, с применением ракеты типа "Калибр", летевшей из акватории Азовского моря.

После того как в Одессе раздался взрыв, в больницу доставили троих раненых. Впоследствии в медицинское учреждение обратился еще один пострадавший одессит.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ракетных обстрелов Харькова на выходных: некоторые из раненых до сих пор находятся в тяжелом состоянии.