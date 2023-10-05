На Донеччині судитимуть за держзраду трьох бойовиків "ДНР"
На Донеччині судитимуть за державну зраду трьох бойовиків "ДНР", завербованих з тимчасово окупованих міст. Злочинці пішли вбивати українців через окуповані Крим і Херсонщину.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Бойовики уродженці окупованої частини Донеччини
За повідомленням донецьких прокурорів, у лютому 2022 року троє мешканців тимчасово окупованих міст Макіївки та Харцизька були мобілізовані так званими "військкоматами "ДНР" на війну з Україною.
Двох із них зарахували до лав угрупування "Полку мобільного резерву 1-го армійського корпусу Міністерства оборони "ДНР". Двоє бойовиків із позивними "Серебаша" й "Інженер" облаштовували вогневі позиції окупантів у кримському Джанкої, та брали активну участь у бойових зіткненнях з підрозділами ЗСУ у Херсонській і Донецькій областях.
"Новобранця" на прізвисько "КВН" зарахували до 5-ї окремої мотострілецької бригади "Оплот". Там він займався інженерно-фортифікаційним обладнанням укріплень на території Баштанського району.
Нагадаємо, що раніше за розпорядженням ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, на окупованій Донеччині дозволили бойовикам прослуховувати всі телефонні розмови та читати всі переписки місцевих мешканців. А в тимчасово окупованому Донецьку збили насмерть російського воєнкора-пропагандиста Геннадія Дубового.