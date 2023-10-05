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На Донеччині судитимуть за держзраду трьох бойовиків "ДНР"

5 жовтня 2023 18:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Донеччині судитимуть за держзраду трьох бойовиків "ДНР"
Бойовики "ДНР". Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На Донеччині судитимуть за державну зраду трьох бойовиків "ДНР", завербованих з тимчасово окупованих міст. Злочинці пішли вбивати українців через окуповані Крим і Херсонщину.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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За повідомленням донецьких прокурорів, у лютому 2022 року троє мешканців тимчасово окупованих міст Макіївки та Харцизька були мобілізовані так званими "військкоматами "ДНР" на війну з Україною.

Двох із них зарахували до лав угрупування "Полку мобільного резерву 1-го армійського корпусу Міністерства оборони "ДНР". Двоє бойовиків із позивними "Серебаша" й "Інженер" облаштовували вогневі позиції окупантів у кримському Джанкої, та брали активну участь у бойових зіткненнях з підрозділами ЗСУ у Херсонській і Донецькій областях. 

донецька прокуратура
Джерело: Донецька обласна прокуратура
донецька прокуратура
Джерело: Донецька обласна прокуратура

"Новобранця" на прізвисько "КВН" зарахували до 5-ї окремої мотострілецької бригади "Оплот". Там він займався інженерно-фортифікаційним обладнанням укріплень на території Баштанського району. 

донецька прокуратура
Джерело: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, що раніше за розпорядженням ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, на окупованій Донеччині дозволили бойовикам прослуховувати всі телефонні розмови та читати всі переписки місцевих мешканців. А в тимчасово окупованому Донецьку збили насмерть російського воєнкора-пропагандиста Геннадія Дубового. 

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