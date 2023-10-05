На Донеччині судитимуть за держзраду трьох бойовиків "ДНР"

Бойовики "ДНР". Фото: росЗМІ

На Донеччині судитимуть за державну зраду трьох бойовиків "ДНР", завербованих з тимчасово окупованих міст. Злочинці пішли вбивати українців через окуповані Крим і Херсонщину.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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За повідомленням донецьких прокурорів, у лютому 2022 року троє мешканців тимчасово окупованих міст Макіївки та Харцизька були мобілізовані так званими "військкоматами "ДНР" на війну з Україною.

Двох із них зарахували до лав угрупування "Полку мобільного резерву 1-го армійського корпусу Міністерства оборони "ДНР". Двоє бойовиків із позивними "Серебаша" й "Інженер" облаштовували вогневі позиції окупантів у кримському Джанкої, та брали активну участь у бойових зіткненнях з підрозділами ЗСУ у Херсонській і Донецькій областях.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Джерело: Донецька обласна прокуратура

"Новобранця" на прізвисько "КВН" зарахували до 5-ї окремої мотострілецької бригади "Оплот". Там він займався інженерно-фортифікаційним обладнанням укріплень на території Баштанського району.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, що раніше за розпорядженням ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, на окупованій Донеччині дозволили бойовикам прослуховувати всі телефонні розмови та читати всі переписки місцевих мешканців. А в тимчасово окупованому Донецьку збили насмерть російського воєнкора-пропагандиста Геннадія Дубового.