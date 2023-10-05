В Донецкой области будут судить за госизмену троих боевиков "ДНР"
В Донецкой области будут судить за государственную измену трех боевиков "ДНР", завербованных из временно оккупированных городов. Преступники пошли убивать украинцев через оккупированные Крым и Херсонскую область.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Боевики уроженцы оккупированной части Донбасса
По сообщению донецких прокуроров, в феврале 2022 года трое жителей временно оккупированных городов Макеевки и Харцызска были мобилизованы так называемыми "военкоматами "ДНР" на войну с Украиной.
Двое из них были зачислены в ряды группировки "Полка мобильного резерва 1-го армейского корпуса Министерства обороны "ДНР". Двое боевиков с позывными "Серебаша" и "Инженер" обустраивали огневые позиции оккупантов в крымском Джанкое, и активно участвовали в боевых столкновениях с подразделениями ВСУ в Херсонской и Донецкой областях.
"Новобранца" по прозвищу "КВН" причислили к 5-й отдельной мотострелковой бригаде "Оплот". Там занимался инженерно-фортификационным оборудованием укреплений на территории Баштанского района.
Напомним, что ранее по распоряжению главаря "ДНР" Дениса Пушилина, на оккупированной Донбассе разрешили боевикам прослушивать все телефонные разговоры и читать все переписки местных жителей. А во временно оккупированном Донецке сбили насмерть российского военкора-пропагандиста Геннадия Дубового.