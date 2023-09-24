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У "ДНР" офіційно дозволили прослуховувати телефонні розмови та читати листування

24 вересня 2023 17:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У "ДНР" офіційно дозволили прослуховувати телефонні розмови та читати листування
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У "ДНР" офіційно дозволили прослуховувати телефонні розмови та читати листування людей у мережі та поштою. Таким чином, указом ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна на Донеччині починає діяти військова цензура.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У повідомленні зазначається, що тепер військова цензура поширюватиметься на поштові відправлення, інтернет-повідомлення та телефонні комунікації на території "ДНР", згідно з указом, підписаним "главою республіки" Пушиліним. Схему регулювання формуватимуть "УФСБ по регіону", "Мінзв'язок" та "Мінінформ "ДНР".

До того ж запроваджується режим комендантської години по робочих днях з 23:00 до 04:00, повна заборона на всі види мітингів чи протестів, обмеження на виїзд військовослужбовців та державних службовців із ДНР (для перетину кордону потрібен дозвіл). Додатково затверджено спеціальне регулювання виїзду з "ДНР" через "фільтраційні станції".

Указ Пушиліна
Указ Пушилина. Фото: росЗМІ
Указ Пушиліна
Указ Пушилина. Фото: росЗМІ
Указ Пушиліна
Указ Пушилина. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що російські окупанти призначили голів так званих "ДНР" та "ЛНР". Фейковими республіками "керуватимуть" Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Також ми писали, що організовану російськими окупантами "Херсонську обласну думу" очолив відомий колаборант Володимир Сальдо. Наразі він головує над іншими зрадниками Херсонської області.

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