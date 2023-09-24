Ватажок "ДНР" Денис Пушилін. Фото: росЗМІ

У "ДНР" офіційно дозволили прослуховувати телефонні розмови та читати листування людей у мережі та поштою. Таким чином, указом ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна на Донеччині починає діяти військова цензура.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У повідомленні зазначається, що тепер військова цензура поширюватиметься на поштові відправлення, інтернет-повідомлення та телефонні комунікації на території "ДНР", згідно з указом, підписаним "главою республіки" Пушиліним. Схему регулювання формуватимуть "УФСБ по регіону", "Мінзв'язок" та "Мінінформ "ДНР".

До того ж запроваджується режим комендантської години по робочих днях з 23:00 до 04:00, повна заборона на всі види мітингів чи протестів, обмеження на виїзд військовослужбовців та державних службовців із ДНР (для перетину кордону потрібен дозвіл). Додатково затверджено спеціальне регулювання виїзду з "ДНР" через "фільтраційні станції".

Указ Пушилина. Фото: росЗМІ

Указ Пушилина. Фото: росЗМІ

Указ Пушилина. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що російські окупанти призначили голів так званих "ДНР" та "ЛНР". Фейковими республіками "керуватимуть" Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Також ми писали, що організовану російськими окупантами "Херсонську обласну думу" очолив відомий колаборант Володимир Сальдо. Наразі він головує над іншими зрадниками Херсонської області.