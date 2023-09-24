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В "ДНР" официально разрешили прослушивать телефонные разговоры и читать переписки

24 сентября 2023 17:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В "ДНР" официально разрешили прослушивать телефонные разговоры и читать переписки
Главарь "ДНР" Денис Пушилин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В "ДНР" официально разрешили прослушивать телефонные разговоры и читать переписки людей в сети и на почте. Таким образом, указом главаря "ДНР" Дениса Пушилина в Донецкой области начинает действовать военная цензура.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В сообщении указывается, что теперь военная цензура будет распространяться на почтовые отправления, интернет-сообщения и телефонные коммуникации на территории "ДНР", согласно указу, подписанному "главой республики" Пушилиным. Схему регулирования будут формировать "УФСБ по региону", "Минсвязь" и "Мининформ "ДНР".

К тому же, вводится режим комендантского часа по рабочим дням с 23:00 до 04:00, полная запрет на все виды митингов или протестов, ограничение на выезд военнослужащих и государственных служащих из "ДНР" (для пересечения границы требуется разрешение). Дополнительно, утверждено специальное регулирование выезда из "ДНР" через "фильтрационные станции".

Указ Пушилина
Указ Пушилина. Фото: росСМИ
Указ Пушилина
Указ Пушилина. Фото: росСМИ
Указ Пушилина
Указ Пушилина. Фото: росСМИ

Напомним, что российские оккупанты назначили председателей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Фейковыми республиками будут "управлять" Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Также мы писали, что организованную российскими оккупантами "Херсонскую областную думу" возглавил известный коллаборант Владимир Сальдо. Теперь он председательствует над другими предателями Херсонской области.

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