На Донеччині українські дрони "Баба Яга" повністю знищили автостоянку окупантів
Український безпілотник "Баба Яга" залишається великою проблемою для російських окупантів. Завдяки цим дронам вдалося знищити склад ПММ і стоянку автомобільної техніки одного з артилерійських підрозділів армії РФ на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє Telegram-канал "Досье Шпиона".
Ефективність українського дрону
"Дрон під назвою "Баба Яга", як і раніше, залишається великою проблемою для військовослужбовців ЗС РФ. На нього навряд чи діє система РЕБ "Гроза", створюючи лише перешкоди, але ніяк не повну втрату управління. Також, малоефективними є антидронні рушниці", — зазначили у повідомленні.
Завдяки таким ударам вдалося знищити 11 ворожих автомобілів. Також було ліквідовано двох військовослужбовців ЗС РФ, ще четверо отримали поранення.
Нагадаємо, раніше на Харківщині прикордонники знищили російський бліндаж, де перебував особовий склад армії РФ. Це вдалося зробити завдяки влучній роботі дрона-камікадзе.
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