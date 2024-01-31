На Донеччині українські дрони "Баба Яга" повністю знищили автостоянку окупантів

Знищена автостоянка російських окупантів на Донеччині. Фото: Досье Шпиона

Український безпілотник "Баба Яга" залишається великою проблемою для російських окупантів. Завдяки цим дронам вдалося знищити склад ПММ і стоянку автомобільної техніки одного з артилерійських підрозділів армії РФ на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє Telegram-канал "Досье Шпиона".

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"Дрон під назвою "Баба Яга", як і раніше, залишається великою проблемою для військовослужбовців ЗС РФ. На нього навряд чи діє система РЕБ "Гроза", створюючи лише перешкоди, але ніяк не повну втрату управління. Також, малоефективними є антидронні рушниці", — зазначили у повідомленні.

Знищена автостоянка російських окупантів на Донеччині. Фото: Досье Шпиона

Знищена автостоянка російських окупантів на Донеччині. Фото: Досье Шпиона

Знищена автостоянка російських окупантів на Донеччині. Фото: Досье Шпиона

Завдяки таким ударам вдалося знищити 11 ворожих автомобілів. Також було ліквідовано двох військовослужбовців ЗС РФ, ще четверо отримали поранення.

Скриншот допису з Telegram "Досье Шпиона"

Нагадаємо, раніше на Харківщині прикордонники знищили російський бліндаж, де перебував особовий склад армії РФ. Це вдалося зробити завдяки влучній роботі дрона-камікадзе.