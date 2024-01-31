В Донецкой области украинские дроны "Баба Яга" полностью уничтожили автостоянку оккупантов
Украинский беспилотник "Баба Яга" остается большой проблемой для российских оккупантов. Благодаря этим дронам удалось уничтожить склад ГСМ и стоянку автомобильной техники одного из артиллерийских подразделений армии РФ на Донецком направлении.
Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".
Эффективность украинского дрона
"Дрон под названием "Баба Яга" по-прежнему остается большой проблемой для военнослужащих ВС РФ. На него вряд ли действует система РЭБ "Гроза", создавая лишь препятствия, но никак не полную потерю управления. Также, малоэффективны антидронные ружья", — отметили в сообщении.
Благодаря таким ударам удалось уничтожить 11 вражеских автомобилей. Также были ликвидированы двое военнослужащих ВС РФ, еще четверо получили ранения.
Напомним, ранее в Харьковской области пограничники уничтожили российский блиндаж, где находился личный состав армии РФ. Это удалось сделать благодаря точной работе дрона-камикадзе.
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