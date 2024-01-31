В Донецкой области украинские дроны "Баба Яга" полностью уничтожили автостоянку оккупантов

Уничтоженная автостоянка российских оккупантов в Донецкой области. Фото: Досье Шпиона

Украинский беспилотник "Баба Яга" остается большой проблемой для российских оккупантов. Благодаря этим дронам удалось уничтожить склад ГСМ и стоянку автомобильной техники одного из артиллерийских подразделений армии РФ на Донецком направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

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"Дрон под названием "Баба Яга" по-прежнему остается большой проблемой для военнослужащих ВС РФ. На него вряд ли действует система РЭБ "Гроза", создавая лишь препятствия, но никак не полную потерю управления. Также, малоэффективны антидронные ружья", — отметили в сообщении.

Уничтоженная автостоянка российских оккупантов в Донецкой области. Фото: Досье Шпиона

Уничтоженная автостоянка российских оккупантов в Донецкой области. Фото: Досье Шпиона

Уничтоженная автостоянка российских оккупантов в Донецкой области. Фото: Досье Шпиона

Благодаря таким ударам удалось уничтожить 11 вражеских автомобилей. Также были ликвидированы двое военнослужащих ВС РФ, еще четверо получили ранения.

Скриншот сообщения из Telegram "Досье Шпиона"

Напомним, ранее в Харьковской области пограничники уничтожили российский блиндаж, где находился личный состав армии РФ. Это удалось сделать благодаря точной работе дрона-камикадзе.