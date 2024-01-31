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В Донецкой области украинские дроны "Баба Яга" полностью уничтожили автостоянку оккупантов

31 января 2024 22:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Донецкой области украинские дроны "Баба Яга" полностью уничтожили автостоянку оккупантов
Уничтоженная автостоянка российских оккупантов в Донецкой области. Фото: Досье Шпиона
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинский беспилотник "Баба Яга" остается большой проблемой для российских оккупантов. Благодаря этим дронам удалось уничтожить склад ГСМ и стоянку автомобильной техники одного из артиллерийских подразделений армии РФ на Донецком направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

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"Дрон под названием "Баба Яга" по-прежнему остается большой проблемой для военнослужащих ВС РФ. На него вряд ли действует система РЭБ "Гроза", создавая лишь препятствия, но никак не полную потерю управления. Также, малоэффективны антидронные ружья", — отметили в сообщении.

уничтожение автостоянки окупантов
Уничтоженная автостоянка российских оккупантов в Донецкой области. Фото: Досье Шпиона
уничтожение автостоянки окупантов
Уничтоженная автостоянка российских оккупантов в Донецкой области. Фото: Досье Шпиона
уничтожение автостоянки окупантов
Уничтоженная автостоянка российских оккупантов в Донецкой области. Фото: Досье Шпиона

Благодаря таким ударам удалось уничтожить 11 вражеских автомобилей. Также были ликвидированы двое военнослужащих ВС РФ, еще четверо получили ранения.

уничтожение автостоянки окупантов
Скриншот сообщения из Telegram "Досье Шпиона"

Напомним, ранее в Харьковской области пограничники уничтожили российский блиндаж, где находился личный состав армии РФ. Это удалось сделать благодаря точной работе дрона-камикадзе.

беспилотники
военная техника
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дроны
автомобиль
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