На Донеччині українські військові збили російський винищувач Су-25

На Донеччині українські військові збили ворожий літак Су-25
У Донецькій області зенітники Сил оборони України збили російський винищувач Су-25. Цей літак здійснював спроби завдати удари по позиціях захисників нашої держави.
Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця" у п'ятницю, 19 липня.
Збито ворожий винищувач Су-25
"На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони", — йдеться у повідомленні.
Військові наголосили, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили черговий штурмовик Су-25. Також повідомляється, що винищувач вже палає у степах українського Донбасу.
"Завдяки влучності, вправності і професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак — на штурмовик Су-25", — резюмували військові.
Раніше ми повідомляли, що український військовий літак вперше вдарив по об'єкту на території Росії. Йдеться про командний вузол в районі Бєлгорода.
Також ми писали, що вперше було уражено найсучасніший винищувач РФ Су-57. Літак перебував на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області, за 589 кілометрів від фронтової лінії.
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