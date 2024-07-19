На Донеччині українські військові збили російський винищувач Су-25

Російський штурмовик Су-25. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Донецькій області зенітники Сил оборони України збили російський винищувач Су-25. Цей літак здійснював спроби завдати удари по позиціях захисників нашої держави.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця" у п'ятницю, 19 липня.

Читайте також:

Збито ворожий винищувач Су-25

"На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили черговий штурмовик Су-25. Також повідомляється, що винищувач вже палає у степах українського Донбасу.

"Завдяки влучності, вправності і професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак — на штурмовик Су-25", — резюмували військові.

Повідомлення про знищення винищувача Су-25. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що український військовий літак вперше вдарив по об'єкту на території Росії. Йдеться про командний вузол в районі Бєлгорода.

Також ми писали, що вперше було уражено найсучасніший винищувач РФ Су-57. Літак перебував на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області, за 589 кілометрів від фронтової лінії.