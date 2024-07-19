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В Донецкой области украинские военные сбили вражеский самолет Су-25

19 июля 2024 15:13
Дмитрий Галушка - Редактор
В Донецкой области украинские военные сбили российский истребитель Су-25
Российский штурмовик Су-25. Фото иллюстративное: росСМИ
Дмитрий Галушка - Редактор

В Донецкой области зенитчики Сил обороны Украины сбили российский истребитель Су-25. Этот самолет предпринимал попытки нанести удары по позициям защитников нашего государства.

Об этом сообщает ОСУВ "Хортица" в пятницу, 19 июля.

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Сбит вражеский истребитель Су-25

"На Покровском направлении украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, пытавшийся обстреливать позиции подразделений Сил обороны", — говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили очередной штурмовик Су-25. Также сообщается, что истребитель уже пылает в степях украинского Донбасса.

"Благодаря точности, сноровке и профессионализму наших зенитчиков, сегодня российская авиация уменьшилась на один боевой самолет — на штурмовик Су-25", — резюмировали военные.

Сбит вражеский самолет
Сообщение об уничтожении истребителя Су-25. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что украинский военный самолет впервые ударил по объекту на территории России. Речь идет о командном узле в районе Белгорода.

Также мы писали, что впервые был поражен самый современный истребитель РФ Су-57. Самолет находился на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области, в 589 километрах от фронтовой линии.

война ВСУ самолет Украина ПВО истребитель война в Украине

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