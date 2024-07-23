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На Донеччині українські воїни "мінусували" ворожий винищувач Су-25 — відео

23 липня 2024 13:30
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Знищення винищувача Су-25 на Донеччині — відео
Російський винищувач Су-25. Фото ілюстративне: росЗМІ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Донецькій області українські зенітники збили черговий російський винищувач Су-25. Ворожий літак намагався завдавати удари по позиціях бійців Сил оборони.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця", а також на сторінці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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"Сьогодні, на Покровському напрямку, українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони", — говориться у повідомленні.

Варто звернути увагу, що воїни-зенітники з 110 ОМБр імені Марка Безручка знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25.

"Покровський трикутник для російської авіації", — пожартували військові.

Раніше ми повідомляли, що український військовий літак вперше вдарив по об'єкту на території Росії. Йдеться про командний вузол в районі Бєлгорода.

Також ми писали, що вперше було уражено найсучасніший винищувач РФ Су-57. Літак перебував на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області, за 589 кілометрів від фронтової лінії.

Донбас ЗСУ Україна відео Донецька область ППО винищувач

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